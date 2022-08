Dopo aver affrontato di recente i profili dello zodiaco dotati più o meno naturalmente di una incredibile “flemma” quando si tratta di mantenere il controllo delle proprie azioni, stavolta è il momento di analizzare chi invece difetta in autocontrollo. Per queste personalità non si tratta di “incapacità” per forza, in quanto l’indole rappresenta qualcosa di difficile da controllare. Questi individui il più delle volte è come se non volessero oltre a non riuscire a tenere a bada i propri impulsi. Ma quali sono i segni con decisamente poco autocontrollo dello zodiaco?

Attenzione ai segni con poco autocontrollo! Secondo lo zodiaco sono questi

Ariete

I “fumantini” dello zodiaco secondo molti sono gli Ariete, che comunque non rappresentano quelli più rissosi ma indubbiamente sono quelli che si sforzano pochissimo nel tenere a bada i propri nervi. Ma questo accade anche con le manifestazioni emotive “positive” ad esempio quando incontrano qualcuno dopo molto tempo. Ariete è “troppo” in tutto.

Cancro

Cancro è molto impulsivo e “trasparente”, in quanto la loro caratteristica principale è proprio quello di “comunicare” molto più con il linguaggio del corpo che con le parole. Cancro somatizza tutto e trattiene a mo di vulcano, per poi esplodere a intervalli regolari quando è in crisi. Si tratta di qualcosa di conosciuto da parte di chi lo conosce ma di certo non “normale”.

Leone

Anche i “pacifici” (in apparenza) nati sotto questo segno? Si, perchè Leone costituisce la personalità tipica di quello calmo e con autocontrollo…quando le cose vanno bene. In caso contrario è il primo a manifestare nervosismo, infantilismo e fastidio.