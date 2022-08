Quando facciamo il bucato può succedere che i nostri capi non profumino come vorremmo. Oggi vedremo come poter risolvere questo piccolo problema in maniera del tutto naturale. Il metodo più efficace per profumare il bucato intanto che è in lavatrice, è quello di ricorrere all’ammorbidente fai da te.

Bucato profumato in 3 semplici passaggi: ecco come ottenerlo

L’ammorbidente fai da te si produce con 200 g di acido citrico che andranno diluiti in un litro di acqua. Per odorare l’ammorbidente naturale si possono congiungere 15 gocce di olio essenziale a scelta, al momento dell’utilizzo. Infatti, siccome gli oli essenziali sono volatili, per fare in modo che non si allontani il profumo, è consigliabile aggiungerli all’ammorbidente fai da te sul momento. Un altro consiglio importante per fare in modo che l’aroma degli oli essenziali non smarrisca, è quello di inserire l’ammorbidente fai da te con gli oli essenziali subito prima del risciacquo conclusivo della lavatrice e non all’inizio del ciclo di lavaggio.

Se contrariamente i vestiti vengono lavati a mano, è possibile aggiungere gli oli essenziali nella bacinella in cui vengono tenuti a bagno i capi. In ogni caso, creare un ammorbidente naturale tanto profumato e avere un bucato profumatissimo sfortunatamente non è possibile.

Il bucato odoroso fai da te saprà di pulito ma difficilmente si conseguirà una fragranza intensa o persistente. In commercio vi sono però ammorbidenti naturali che assicurano profumazioni più forti e durature. Tra gli oli essenziali per profumare il bucato, i più duraturi sono quelli di agrumi come arancio dolce, limone e bergamotto, o anche quelli balsamici tra cui rosmarino, timo e origano.

Per odorare il bucato in modo naturale sono adatti anche quelli di sandalo, ylang-ylang e lavanda. Il bucato può essere profumato, dopo il lavaggio, grazie a gessetti profumati fai da te preparati con acqua, gesso e olio essenziale, oppure impiegando sacchetti profumati con spezie, fiori ed erbe essiccate e oli essenziali. Ambedue le soluzioni sono utili per profumare il bucato all’interno di armadi, guardaroba e cassetti.

Queste assieme alla soluzione durante il lavaggio aumenterà la percentuale di profumo dei vostri capi. Quindi se seguirete tutti i passaggi potrete profumare i vostri vestiti in maniera del tutto naturale. Questo vi permetterà di proteggere il profumo anche quando li riponete nei vari armadi e cassetti, provare per credere.