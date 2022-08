Caffè e sigaretta: ecco perchè fa male e dovresti smettere subito di farlo

Caffè e sigaretta sono una pausa perfetta per i fumatori. Ma se lo fai, dovresti smettere subito perché fa veramente molto male.

Caffè e sigaretta: ecco perché fa male

Tantissimi non cominciano la giornata se non bevono caffè e fumano una sigaretta, ma questa combo in realtà fa molto male alla salute. Già da soli non fanno tantissimo bene per chi ha problemi cardiovascolari.

Ma per i fumatori, non ci sarebbe niente di meglio di caffè e sigaretta per favorire un attimo di relax in un giornata stressante e fitta di impegni.

Un team di ricercatori greci ha però recentemente scoperto che caffeina e nicotina assunte contemporaneamente sono un mix micidiale per il cuore.

Gli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare sono già noti e anche con il caffè non bisognerebbe esagerare!

Lo studio

Lo studio greco si è articolato in due fasi: una valutazione del danno immediato e una valutazione sul medio lungo periodo. In entrambi i casi si è proceduto alla misurazione del grado di irrigidimento dell’aorta e il sangue all’interno. Due parametri fondamentali per i rischi legati al cuore. Lo studio, condotto su 24 volontari, ha evidenziato come entrambe le sostanze danneggiano l’apparato.

Allo stesso tempo è però emerso che nel brevissimo periodo, i danni causati dall’azione contemporanea delle due sostanze sono maggiori di quelli se assunti da soli.

Il meccanismo che rende possibile questa dannosa sinergia non è ancora chiaro, ma altri studi condotti in passato avevano già evidenziato come la combinazione di caffè e sigarette influenzasse negativamente la pressione del sangue, aumentando il rischio di infarto.

I ricercatori confermano che smettere di fumare è il primo passo, mentre per il caffè basta non esagerare. A tal proposito c’è uno studio che conferma tale affermazione: uno studio condotto su persone cardiopatiche, già che hanno avuto un infarto rivela che assumere dalle 2 alle 4 tazzine di caffè al giorno, non è un problema. I vantaggi legati al consumo di questa bevanda non sembrano legati alla preparazione del caffè e quindi alla quantità di caffeina. Perché esse variano da tipologia di caffè in caffè.

Più che la caffeina, ciò che protegge il cuore sono le sostanze contenute nel chicco:

i polifenoli;

le sostanze antiossidanti.

Bene chiarire che c’è chi metabolizza la sostanza più velocemente e chi meno; ma trarne beneficio non dipende da questo, anzi. E’ provato che le sostanze contenute nel chicco si assumono comunque.