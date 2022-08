Lo smartphone costituisce una delle principali tipologie di “oggetti” tencnologici, che nel giro di pochi anni ha completamente modificato la nostra percezione verso il concetto di informazione ed intrattenimento, arrivando a sostituire anche altri dispositivi dall’utilizzo più specifico, basti pensare a lettori mp3 ma anche parzialmente al computer. Gli smartphone continuano ad influenzare anche il concetto di informazione e di gestione delle proprie finanze. Va inoltre ricordato che la diffusione degli smartphone ha influenzato anche dal punto di vista “tecnologico” la TV che ha acquisito, da oramai oltre un decennio a questa parte, funzionalità smart. Resta comunque molto utile comprendere come collegare il proprio smartphone alla propria TV, sopratutto se questa non ha funzionalità di smart tv. Come fare?

Come collegare il telefono alla tv: la guida semplice e veloce

Si possono dividere le metodologie di collegamento tra collegamenti senza fili, che fanno uso del Wifi e invece quelli che fanno uso di cablatura. Nel primo caso esistono varie opzioni, sia per dispositivi Android che Apple. Nel primo caso una delle tecnologie più comuni ed utilizzate per le Tv che presentano funzionalità Wi-fi: è necessario che smartphone e Tv risultino collegate alla medesima connessione. Molti smartphone moderni presentano già la funzione associata ad app multimediali, come Youtube, Netflix, Amazon Prime e simili, alternativamente è sufficiente installare l’app Google Cast dal Play Store.

Se invece vogliamo effettivamente sdoppiare lo schermo in tutto e per tutto senza per forza “appoggiarci” al Wi-fi condiviso ma solo attraverso un collegamento senza fili diretto tra smartphone e TV, il sistem Miracast, protocollo di comunicazione integrato nella maggior parte degli Smart TV moderni ed è basato sulla tecnologia Wi-Fi Direct, fa probabilmente al caso nostro: in molti smartphone Android questa funzione è già presente sotto altre nomenclature (come Mirroring, Screen Share, Doppio Schermo) e permette di visualizzare l’intero schermo di Android oppure i contenuti provenienti dalle app installate. E’ sufficiente attivare la funzionalità nelle impostazioni della TV oppure scaricare l’app Miracast. Successivamente è sufficiente selezionare il menù Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Trasmetti (o simile) dallo smartphone e “trovare” la nostra TV. Per quanto riguarda i dispositivi Apple bisogna utilizzare un decoder certificato Apple TV, dotato del supporto per la tecnologia proprietaria AirPlay di Apple che permette il collegamento senza fili tra TV e Iphone.

Se la TV non presenta funzionalità wi-fi bisogna fare ricorso a degli adattatori, che convertono il segnale dello smartphone in uno “compatbile” per la televisione. I due sistemi più utilizzati sono Slimport e MHL: quest’ultimo può essere connesso solo ad una porta HDMI, mentre Slimport supporta anche VGA e Displayport.