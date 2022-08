Come profumare la casa in 5 passi e in modo naturale: la guida

Profumare la casa in 5 passi e in modo naturale si può, senza ricorrere ai prodotti chimici presenti sul commercio. È risaputo che i deodoranti spray per gli ambienti o i diffusori elettrici che trovi nei negozi non siano congeniali alla salute. Rilasciano nell’aria diverse sostanze inquinanti a lungo andare pericolose. Se vuoi una casa profumata in modo naturale dovrai ricorrere ad alternative più ecologiche.

Come profumare la casa in modo naturale

Una casa profumata è sinonimo di pulizia e benessere. In commercio esistono innumerevoli prodotti industriali a un basso costo, che diffondono negli ambienti profumi particolarmente intensi e persistenti. Non lasciarti ingannare da queste soluzioni! Si tratta per lo più di miscele chimiche altamente tossiche, pericolose per chi le respira. Perché non ricorrere ad alternative naturali, capaci di regalare fragranze dolci e atossiche? Ecco una guida ai prodotti ecologici che possono rendere le mura domestiche piacevolmente profumate.

Ti potrebbe interessare: Questi metodi sono i migliori per stirare le lenzuola: ecco quali

Oli essenziali

Puoi versarli all’interno dei diffusori a ultrasuoni, specifici per gli oli essenziali, oppure aggiungerli al bicarbonato di sodio dentro piccole ciotole. O puoi impregnare batuffoli di cotone, ritagli di stoffa con poche gocce di un olio a tuo piacimento che piazzerai su punti precisi dell’abitazione. Non hanno un costo basso, per cui se ne trovi in commercio a una cifra irrisoria, è probabile che si tratti di prodotti chimici.

Incensi di erbe aromatiche

Si tratta di erbe aromatiche essiccate raggruppate e legate far loro in piccole fasce che vengono bruciate all’estremità come fossero un incenso. Le erbe più usate sono il pino, la lavanda, il cedro, la salvia e il rosmarino. Le puoi trovare in vendita in alcuni negozi oppure prepararle da solo, scegliendo le piante aromatiche preferite. Volendo, puoi perfino coltivarle in casa, farle essiccare qualche giorno a testa in giù, legate con semplice spago di fibre naturali.

Potpourri

Prendi un recipiente di legno o in latta e riempilo con petali di fiori, foglie, spezie, scorze di frutta ed erbe aromatiche essiccate. Un ingrediente che non deve mai mancare sono i petali di rosa e di lavanda, indispensabili per profumare e colorare la composizione. Poi, potrai sbizzarrirti, aggiungendo stecche di cannella, chiodi di garofano, baccelli di vaniglia, pepe rosa, menta, origano, salvia, timo, maggiorana, dragoncello, bucce di limone o arancia, foglie di tè e poche gocce di un olio essenziale.

Spray deodorante fai da te

Se vuoi profumare la casa in modo naturale, senza spendere una somma esorbitante, potrai preparare uno spray deodorante fai da te. Ti basterà procurarti un flacone spray che riempirai di acqua, bicarbonato di sodio e succo di limone. La giusta proporzione, per evitare che il bicarbonato non si sciolga e intasi il vaporizzatore dovrai aggiungere 95,5 grammi di bicarbonato in un litro d’acqua. Agita bene, in modo tale da mescolare gli ingredienti e poi spruzza nell’aria o sulle tende e tappeti.

Chicchi di caffè

L’aroma di caffè è un vero godimento per molti, al pari dei profumi. Se vuoi diffondere tra le mura domestica del piacevole odore di caffè ti basterà acquistare i chicchi e piazzarne alcune manciate in giro per casa. Serviti di recipienti decorativi, belli da vedere, che potrai sistemare in punti strategici dell’abitazione. Ricordati di mescolarli di tanto in tanto e di cambiarli dopo circa un mese e mezzo.