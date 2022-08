Almeno una volta nella vita abbiamo avuto sicuramente a che fare con personalità decisamente poco votate alla calma ed all’apparire e dimostrarsi pacifiche. Siamo tendenzialmente abituati a percepire i segni rissosi come “fuori controllo”, personalità che non riesconono a tenere a bada i nervi oppure tendenti a “scattare” molto facilmente a fronte di offese ad esempio. In realtà i rissosi costituiscono tutti i segni che sono famosi per non fare altro che “gettare benzina sul fuoco” e spesso far “accendere” un dialogo proprio per cercare il conflitto. Secondo lo zodiaco i segni rissosi sono sopratutto i seguenti.

Conosci i segni zodiacali più rissosi? Sempre pronti a litigare!

Leone

Buono, generoso e altruista, tutto giusto finchè non si da a Leone l’opportunità di reagire in modo decisaemente poco pacifico: Leone è infatti un profilo accentratore, egocentrico ed orgoglioso che sarebbe capace di arrabbiarsi molto facilmente se la propria autorità e credibilità viene messa in discussione. E’ forse quello che più “spaventa” tra i segni rissosi perchè è capace di cambiare umore da tranquillo ad alterato in pochi secondi.

Scorpione

Scorpione invece “manda avvisi” costanti, sia nel linguaggio verbale che in quello non verbale quando si sente provocato e “aizzato”. Il segno in questione infatti da molte possibilità di “uscire indenni” da una rissa, ma se realmente si presentano le condizioni non si tira affatto indietro, anzi.

Ariete

Forse i più rissosi in assoluto, sempre pronti a rispondere a qualsiasi parola e provocazione anche se non voluta: Ariete è il segno che “è meglio non far arrabbiare” ma che allo stesso tempo non va trattato con sufficienza.