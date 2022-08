Dieta asiatica: ecco come essere magri, vitali e longevi

La dieta asiatica è un particolare regime alimentare che promette di essere magri, vitali e longevi. Ma funziona per davvero? La cucina asiatica è cresciuta in popolarità negli ultimi decenni, e non solo perché è un’alternativa economica ad altri tipi di cibo. I sapori e le consistenze uniche dei piatti asiatici li hanno resi molto popolari e attrattivi.

Ma valgono tutto questo clamore? Molte persone credono che i principi alla base della tipica dieta asiatica portino a una perdita di peso, a un aumento dell’energia e persino a una pelle migliore. È vero? Sebbene vi siano alcuni elementi di questa dieta che possono essere utili per la salute, vediamo tutto quello che c’è da sapere su un piano alimentare di ispirazione asiatica.

Che cos’è la dieta asiatica?

La dieta asiatica si riferisce a un insieme di abitudini alimentari seguite in alcuni paesi asiatici, soprattutto nell’Asia orientale e sudorientale. La dieta tradizionale consiste in una gamma diversificata di alimenti, tra cui verdure, cereali integrali, legumi, pesce e carne, oltre a cibi fermentati e soia. Questo regime alimentare è diventato molto popolare negli ultimi anni.

Tuttavia, c’è un po’ di confusione su ciò che costituisce esattamente l’autentica dieta. In alcuni casi, il termine viene utilizzato per descrivere una dieta ricca di riso, noodles e povera di grassi. In altri casi, la stessa viene utilizzata per descrivere un modello alimentare ricco di verdure, frutta, pesce e legumi e povero di carboidrati come riso, pane e patate. Alcuni associano il termine a una dieta vegana.

In cosa consiste un’autentico regime alimentare dei paesi asiatici?

Un’autentica dieta di questo tipo consiste in un alto consumo di alimenti di origine vegetale, tra cui verdure, fagioli, cereali integrali, semi e noci. Anche i frutti di mare e il tofu ne fanno parte. Vengono quasi esclusi, invece, latticini, uova e carne rossa. Ha un alto contenuto di alimenti a base di soia, in particolare tofu, salsa di soia, miso, natto e edamame.

È povera di carboidrati, soprattutto di cereali raffinati come il riso bianco. Ci sono altri tipi di carboidrati che sono incoraggiati nella dieta asiatica, come le verdure, i fagioli, i cereali integrali e i legumi. Il bilanciamento corretto di questo tipo di regime alimentare è pochi zuccheri, grassi e sodio e tante fibre, vitamine e minerali.

I vantaggi nel seguire la dieta sono il consumo di molti nutrienti essenziali per il nostro organismo come: fibre, ferro, potassio, vitamine del gruppo B, magnesio e zinco. Il consumo di sodio è limitato favorendola salute del cuore ed è poco anche il consumo di grassi saturi, responsabili delle malattie cardiache.

Gli svantaggi riguardano prettamente l’alto consumo di soia, un alimento alquanto controverso e poco presente nella nostra dieta mediterranea. L’autentica dieta asiatica include spesso grandi quantità di soia, a cui alcune persone possono essere allergiche o sensibili. Alcune ricerche suggeriscono che la soia può ridurre la fertilità nelle donne e può anche avere un impatto negativo sulla fertilità maschile, quindi potrebbe non essere una buona scelta per le coppie che desiderano un bambino.