Il dubbio costituisce in un certo senso sia l’indecisione che l’aspetto più “umile” dell’animo umano, in quanto evidenzia la non capacità di scelta in merito a qualsiasi cosa. Il dubbio è anche un concetto o situazione controversa, che non evidenzia capacità di soluzione definita. La mente fertile e spesso considerabile “intelligente” si fa continuamente dubbi ma come qualsiasi tratto, anche positivo, se prende il sopravvento e diventa la “normalità”, può costituire un problema. Anche secondo lo zodiaco esistono segni più dubbiosi di altri. Quali sono i profili che secondo lo zodiaco si fanno più domande?

Ecco i 3 segni più dubbiosi dello zodiaco. Li conosci?

Vergine

Non lo da a vedere ma il segno della Vergine è raramente sicuro e convinto anche delle decisioni più banali. E’ un segno “pensatore”, che riflette moltissimo anche se evidenzia tutto ciò solo in parte. Vergine non ama le conclusioni normali, che appaiono fin troppo semplici per lui, che deve andare “in fondo”.

Pesci

E’ il maestro dei dubbi inutili, ossia è sempre portato a farsi domande che in molti casi non portano da nessuna parte. Ma questo è un vantaggio sotto molti punti di vista in quanto lo mette a riparo in vista delle problematiche quando queste sono pronte a manifestarsi.

Scorpione

Lo scorpione ama farsi domande e porle agli altri. A scuola rappresenta lo studente che non apprezza le risposte semplici e che anche da adulto è portato a mettere in discussione tutto e tutti. Questo lo rende sicuramente interessante anche perchè non è mai troppo indiscreto.