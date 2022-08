Le premure nei confronti delle personalità che ci aggradano rappresentano una normalità per tantissime personalità, sia maschili che femminili. Se la delicatezza ed il senso stesso di premura a lungo sono stati appannaggio quasi esclusivo del genere femminile (almeno in “apparenza”) le personalità maschili, sopratutto alcune, sono assolutamente premurose, e lo dimostrano in maniera molto spesso estremamente naturale, sia nei confronti dei loro cari che del partner. Secondo lo zodiaco gli uomini più premurosi sono soprautto alcuni, coloro che fanno parte di segni zodiacali molto specifici. Quali sono?

Gli uomini famosi per essere i più premurosi dello zodiaco! Quali sono?

Scorpione

Uomo “serio”, selettivo e sopratutto in ambiti professionali, quasi rigoroso. In privato però è fortemente ed “automaticamente” portato a circondare di attenzioni le persone che rispetta davvero. Ma lo fa in modo molto genuino, senza per forza aspettarsi qualcosa in cambio.

Cancro

Spesso Cancro è fin troppo tendente ad essere generoso e premuroso, ma è fatto così: se ama qualcuno, ma anche solo se rispetta fortemente un individuo è portato ad avere grande gratificazione personale nel manifestare una serie di atteggiamenti premurosi e complimenti. Spesso però non si rende conto che può essere addirittura percepito come “finto”, come atteggiamento, atto a voler qualcosa in cambio.

Leone

Non è sempre orientato su se stesso, anche se resta un uomo egocentrico, Leone sente il bisogno di essere premuroso in maniera particolare con le persone che concordano con il suo modo di pensare e vivere. Questo perchè Leone ha una vera necessità di sentirsi amato ed accettato. Ma le sue premure sono assolutamente “vere”.