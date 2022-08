In Spagna esiste una spiaggia con granelli bianchi e acqua turchese: ecco dove

La Spagna è una delle mete più gettonate quando si sceglie di trascorrere le vacanze estive. Una meta ideale poiché potrete avere la combinazione perfetta tra spiagge e divertimento nei locali. Ma esiste una spiaggia davvero suggestiva, e questa si trova a Palma De Mallorca. Vediamo di più.

La regina delle Balneari

Palma di Maiorca è considerata la regina delle Baleari. La città è presa d’assalto dai turisti soprattutto nel periodo estivo, grazie alle spiagge e ai divertimenti che offre. A Palma di Maiorca ci sono 5 spiagge, tra cui la più grande, St Arenal, è lunga quasi 4 chilometri. Le altre spiagge sono Cala Mayor, Cala Estancia, Can Pastilla e Es Trenç. La sabbia bianca, le acque cristalline e i numerosi servizi offerti consentono ai turisti di godere al meglio della vacanza in diversi periodi dell’anno, particolarmente allettante a inizio estate ma anche a fine agosto. A partire dal primo pomeriggio, i locali sulla spiaggia si animano per continuare a far festa fino all’alba.

Playa de Muro

Playa de Muro è la spiaggia di Maiorca per eccellenza: lunghissima e ben servita, fa felici i vacanzieri con chilometri di sabbia candida, acque tiepide e fondali che digradano dolcemente. Posizionata nella parte settentrionale della grande baia di Alcudia, sulla costa nord-orientale dell’isola, garantisce spazio e comfort ed è, non a caso, meta privilegiata per le famiglie. Non eccessivamente profonda, offre tutto ciò che si possa desiderare in fatto di ristori e attrezzature per gli sport acquatici.

Es Trenç

Tra Colonia Sant Jordi e Sa Rapita, sulla costa sud dell’isola, si sviluppa la spiaggia di Es Trenç: indubbiamente tra le più amate di Maiorca per il suo aspetto caraibico. Il litorale, ricoperto di dune candide, si prolunga per alcuni chilometri, offrendo numerosi spazi liberi oltre alla zona attrezzata con lettini e ombrelloni. Non ci sono palazzoni che incombono sull’arenile, ma solo una lunga distesa di sabbia chiara che si estende a perdita d’occhio. Il mare cristallino e l’aspetto incontaminato ne fanno una tappa obbligata. Se tra una bracciata e l’altra ti viene fame, puoi approfittare di un ristorante immerso nella macchia mediterranea, dove gustarti una bella paella vista mare.

Cala Mondragò

Situata a una manciata di chilometri da Cala d’Or, Cala Mondragò fa parte dell’omonimo parco naturale, tra le zone più selvagge e spettacolari di Maiorca. Il paesaggio è formato da foreste, gole scolpite da torrenti, canneti e un vasto sistema di dune mediterranee. Circondata da un’ombrosa pineta e anche chiamata Sa Font de N’Alis, Cala Mondragò sfoggia sabbia bianca e soffice e acque trasparenti di un turchese brillante. Da qui, percorrendo un sentiero, è possibile raggiungere la vicina baia Calò des Borgit e S’Amarador Beach, incorniciata da basse scogliere.