Il legno è stato uno dei primi materiali “messi a disposizione” da madre natura per realizzare strutture ed utensili dai più primitivi fino agli utilizzi più moderni e raffinati. Ancora oggi con il legno si fanno tantissime cose, grazie alla sua incredibile varietà e duttilità. Il legno viene utilizzato per praticamente ogni ambito e le lavorazioni che fanno ricorso alle sue eccellenti proprietà sono molto diversificate. Risulta anche un elemento essenziale per il bricolage e per altri piccoli lavori in casa, ma anche il legno pur essendo mediamente resistente alle sollecitazioni può danneggiarsi seppur in modo non per forza irreparabile. Come è possibile aggiutsare il legno rotto?

Nessuno lo sa, ma ecco come aggiustare il legno rotto

Ovviamente dipende dal tipo di danno: per graffi sul legno o piccole rigature non è necessario un tipo di lavorazione troppo complicata, basta utilizzare un kit, generalmente composto da gommalacca oppure a base di composti resinosi. Molti di questi kit sono dotati di applicatori veri e propri che permettono di “riempire” i graffi in maniera molto semplice e naturale.

Per danni più gravi bisogna utilizzare uno specifico stucco per legno, che serve per l’appunto per “riempire” le aree danneggiate. Anche in questo caso esitono stucchi “generici” per legno, ma anche diverse forme specificamente concepite per danni particolari e tipologie di legno specifiche.

In genere le soluzioni sono composte dallo stucco e da una forma di colorante che “imita” il colore originale del legno, e spesso per far “legare” bene i due ingredienti è opportuno aggiungere alla soluzione un po’ di colla vinilica e dell’acqua. Generalmente quasi tutti i danni possono essere “risolti” con questa soluzione utilizzando semplicemente una spatola, avendo cura di livellare il tutto meglio possibile prima che il composto inizi a solidificarsi. Una volta che questo è avvenuto è importante fare uso di carta abrasiva di tipo fine con movimento circolare, così da non danneggiare nuovamente il legno.