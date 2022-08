Notte di San Lorenzo: ecco i punti panoramici più belli in Puglia per vedere le stelle

La notte di San Lorenzo è una delle serate più attese durante tutto l’anno. Che sia da trascorrere in dolce compagnia o con un gruppo di amici, si cerca sempre il luogo migliore dove poter osservare le stelle. Ecco svelato a voi i posti migliori dove vedere le stelle di San Lorenzo in Puglia.

Un trekking nelle montagne

Nelle notti d’estate non c’è cosa più bella che camminare lungo bianchi sentieri che riflettono la debole luce del cielo e completamente immersi nella natura. Millenari di Puglia vi invita a vivere l’esperienza di una escursione notturna attraversando luoghi meravigliosi e incontaminati. A fare da sottofondo alla camminata di circa 6,5 km ci saranno il canto dei grilli, delle civette, i profumi della terra, del timo selvatico e della macchia mediterranea. L’escursione notturna della notte di San Lorenzo non è solo l’occasione per passare una serata diversa immersi nelle suggestive atmosfere notturne ma è anche l’occasione per conoscere luoghi incontaminati e di grande valore archeologico oltre che naturalistico. Tra masserie, grotte, ulivi e incantevoli spiagge faremo ritorno attraverso suggestivi bianchi sentieri. Non mancherà una sosta per osservare l’altra metà del paesaggio, quella del cielo stellato e delle stelle cadenti di San Lorenzo. Un’esperienza del tutto suggestiva, da fare almeno una volta.

Una serata in spiaggia

E’ da sempre considerata come la scelta più gettonata. Quando si parla della notte di San Lorenzo si pensa subito ad una classica serata in spiaggia. Nonostante ultimamente ci siano i divieti per accendere il falò, non sono vietati gli assembramenti in spiaggia. Quale modo migliore di osservare le stelle se non in riva al mare? La Puglia ha da offrire degli scenari del tutto suggestivi, dove potrete passare una semplice giornata al mare, trattenendovi magari, un po’ più del dovuto, fino a sera.

Il parco sotto le stelle

Presso il Parco Archeologico di Monte Sannace si potrà trascorrere una delle serate più suggestive di sempre. Durante la serata sarà possibile osservare le Perseidi, ovvero le cd. lacrime di S. Lorenzo: originato dai frammenti di una cometa, lo sciame meteorico più famoso dell’anno prende il nome dalla costellazione del Perseo. Nella tradizione cristiana lo sciame è stato associato al martirio di S. Lorenzo avvenuto a Roma il 10 agosto 258 d.C. Sarà possibile osservare con il binocolo astronomico la Luna e con il telescopio i pianeti Giove e Saturno. Quale posto migliore per passare una serata ad osservare le stelle, in un luogo che ti farà sentire a soli pochi passi dal cielo.