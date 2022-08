Oroscopo domani Branko, 4 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko giovedì 4 agosto 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 4 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko Mercurio lascerà la buona posizione del Leone e passerà in Vergine. Dalle prossime ore il pianeta ti farà capire che non ce la proprio più di sbrigare le ultime incombenze di lavoro. Hai un gran bisogno di vacanza e di staccare la spina dalla tua professione, dalla vita pratica.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani Mercurio raggiungerà il cielo della Vergine e diventerà letteralmente eccellente. Il pianeta degli affari ti aprirà la mente, ti renderà se possibile ancora più preciso, analitico ed efficiente del solito. L’ideale sarebbe unire l’utile al dilettevole e partire per un viaggio d’istruzione, o lavoro, e di piacere insieme.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani Mercurio comincerà un nuovo transito che ti concederà un sospiro di sollievo. Finalmente il pianeta non sarà più in opposizione. Questo si tradurrà in più chiarezza d’intenti e collaborazioni, dialoghi migliori. Non avrai più gli intoppi e i ritardi incontrati finora.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Mercurio, stella degli affari, fino al 25 agosto assumerà un angolo faticoso, tutto si rallenterà in modo snervante. Permessi e carte da bollo si faranno attendere. Perché intestardirti? Meglio staccare e andare lontano, a riposare o a cercare l’avventura.