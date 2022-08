Quasi naturalmente siamo portati a “stare lontano” dalle personalità che a nostro dire sono fastidiose e tediose, ossia che attraverso varie forme di comportamento provocano una sensazione sgradevole molto spontanea. Questo può essere causato sia dal comportamento ma anche dal modo di agire e di comunicare di una determinata persona. E’ anche vero che la “scala del fastidio” è molto personale, e magari qualcosa che a noi può risultare indifferente, per tanti altri costituisce fonte di tedio. Secondo lo zodiaco comunque sono sopratutto alcune le donne più tediose.

Queste sono le donne più tediose dello zodiaco. Precisamente sono…

Gemelli

Sono tediose perchè cambiano continuamente umore e formazione caratteriale, e non è un caso che sono definite anche le più lunatiche secondo tantissime persone che hanno a che fare con una donna Gemelli. In effetti sono in pochi che riescono a tollerare una personalità che a tratti è logorroica, a tratti fin troppo silenziosa, decisamente troppo “estrema” per i gusti di molti.

Vergine

Diverso il concetto di tediosa per Vergine, che invece è solita esserlo quando è convinta di avere ragione…praticamente quasi sempre. Vergine in questo caso da il massimo per evidenziare le proprie ragioni, anche mettendo “sotto torchio” chiunque abbia davanti anche per ore.

Capricorno

Sono le tediose più “tradizionali” del mondo femminile, che sembrano quasi provare gusto nell’essere poco “gradite” ed “alla mano”. Questo perchè non sono quasi mai modeste e qualsiasi cosa fanno viene inevitabilmente condito da una forma di autoglorificazione assoluta. Capricorno va quindi costantemente tenuta “sotto controllo” per evitare che diventi eccessivamente fastidiosa.