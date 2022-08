Questi metodi sono i migliori per stirare le lenzuola: ecco quali

Non c’è niente di meglio che dormire in estate fra lenzuola di cotone morbide, fresche e profumate. Sì, ma che fatica per stirarle ed eliminare ogni grinza! Stirare la biancheria da letto non è un lavoro facile e nemmeno veloce. Con alcuni metodi infallibili, però, potrai semplificare di molto questa complicata attività domestica.

Stirare le lenzuola: ecco i metodi migliori

In estate, quando il caldo si fa insopportabile, usiamo più volentieri lenzuola di cotone, di lino o in percalle. Sono traspiranti e confortevoli, in grado di conciliare un piacevole riposo. Godere della loro morbidezza è tutt’altro che scontato. Si tratta di tessuti che si stropicciano più facilmente rispetto a quelli sintetici e piuttosto difficili da stirare. Se vuoi limitare la comparsa di pieghe fastidiose, o dichiarare guerra alle grinze resistenti, dovrai conoscere alcuni accorgimenti.

Lenzuola di cotone o di percalle andrebbero stirate possibilmente con un ferro da stiro a vapore dotato serbatoio esterno. In ogni caso, ciò che conta è impostare il ferro a una temperatura media. Il vapore renderà la stiratura più semplice. Come tutti i tessuti, anche la biancheria da letto va stirata al contrario. In modo tale non correrai il rischio di danneggiarla o di lasciare degli aloni antiestetici.

Tieni sempre a portata di mano uno spruzzino d’acqua. Può tornarti utile per ammorbidire le pieghe più resistenti. Se vuoi faticare di meno, ti converrà stirare le lenzuola quando sono ancora leggermente umide. Piegale con cura, tenendo il bordo ricamato dalla parte esterna. Quando il ferro sarà caldo, potrai iniziare a stirare la parte in vista. Così facendo, anche gli strati sottostanti saranno automaticamente stirati, grazie al calore e al peso del ferro.

Per ottenere un risultato migliore e con meno sforzo, ti converrà piegare le lenzuola nel senso della lunghezza e tre volte per la larghezza. Sistemalo quindi sull’asse da stiro facendo attenzione che l’orlo cada parallelo al bordo. Stira quindi il tessuto con movimenti ampi e vigorosi da una parte e poi dall’altra parte.

Consigli utili per una stiratura più semplice