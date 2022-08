Il modo in cui ci “interfacciamo” verso il mondo che ci circonda definisce sicuramente l’impatto che abbiamo sugli altri ma anche sul contesto stesso, e in parte va a modificare anche la nostra natura. Quasi tutti gli esseri umani, sopratutto quando sono molto giovani, hanno una tendenza a non agire in modo maturo e “calcolato”, adottando un metodo d’azione votato all’istinto e all’impulso vero e proprio. Si “impara” ad essere strategici sopratutto con l’età e con l’esperienza eppure esistono personalità che fin dall’infanzia e dall’adolescenza dimostrano una tendenza ad agire e comportarsi in modo mai “avventato” e senza calcolare eventuali benefici e svantaggi. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni che sono i più strategici?

Questi sono i segni più “strategici” dello zodiaco. Lo sapevi?

Leone

Apparentemente è un segno “tutto impulso”, che agisce in base al momento. In realtà è esattamente l’opposto in quanto Leone tende ad essere molto disponibile e gioviale solo in funzione di qualcosa. Ecco perchè difficilmente si schiera apertamente se non necessario.

Vergine

Non è un caso che i nati sotto il segno della Vergine spesso risultano essere tra le personalità di maggior successo. Non sono abituati a prendere niente alla leggera e quasi nessuna decisione è casuale ed avventata. Se questo li rende molto efficienti, li fa apparire anche molto artificiosi.

Ariete

Come per Leone, Ariete “Inganna” perchè sembra agire solo in base al proprio impulso, caratteristica che non manca di certo ai nati sotto questo vulcanico segno. In realtà Ariete è solito fare un calcolo continuo all’interno della propria mente del tipo “costi-benefici”.