Se ami i panorami, ecco le 10 viste panoramiche italiane più belle

L’Italia è ricca di bellezze naturali, paesaggistiche, storiche e artistiche ma innumerevoli sono anche i punti panoramici davvero mozzafiato. Da Nord a Sud, il Belpaese è pronto a sorprendere con magnifiche vedute degne di una cartolina. Scopriamo insieme alcune incantevoli “terrazze panoramiche”.

Mole Antonelliana, Torino

La suggestiva Mole Antonelliana, con i suoi 85 metri di altezza, è simbolo di Torino e uno dei punti panoramici più emozionanti della città. Un ascensore di cristallo permette di raggiungerne la sommità per godere di una vista a 360 gradi sulle meraviglie torinesi e il fascino delle Alpi. Una vista che vi toglierà il fiato.

Campanile di San Marco, Venezia

Simbolo della città più romantica d’Italia è senza dubbio Piazza San Marco con la magnifica Cattedrale e il suggestivo Campanile da cui godere di un panorama mozzafiato sulla laguna veneta. Con i suoi 99 metri di altezza, vi regalerà tutta la magica atmosfera di Venezia, città unica al mondo.

Torre degli asinelli, Bologna

Tutta la bellezza della città di Bologna si dispiega davanti agli occhi dalla cima della Torre degli Asinelli, simbolo cittadino a livello internazionale. La salita di 500 gradini stretti e ripidi sarà subito ripagata dal magnifico panorama a 360 gradi sui rossi tetti bolognesi.

Piazzale Michelangelo, Firenze

Chi non conosce la celebre veduta di Firenze immortalata dal Piazzale Michelangelo? Terrazza panoramica tra le più famose d’Italia, regala una vista mozzafiato che si estende da Ponte Vecchio, al Duomo fino al Campanile di Giotto. Pura e semplice poesia da ammirare nel suo massimo splendore.

Il giardino degli Aranci, Roma

Uno dei punti panoramici più sorprendenti di Roma, insieme al Gianicolo e al Pincio, è il Giardino degli Aranci o Parco Savello, situato sull’Aventino. Da qui potrete godervi la Capitale in tutto il suo splendore: Lungotevere, la Cupola di San Pietro, l’Altare della Patria e innumerevoli altre meraviglie.

Cattedrale di Palermo

Già di per sé, lo spettacolo che questa cattedrale ha da offrire all’esterno è del tutto suggestivo. Una volta aver preso la decisione anche di salire sul suo campanile e sulle sue terrazze, il panorama che vi si aprirà davanti vi emozionerà ancora di più. Infatti da qui potrete scorgere tutti i colori e le forme di una città tanto bella quanto variegata come Palermo. Tra la bellezza del centro storico e il mare in lontananza.

Gianicolo, Roma

Non si può parlare di punti panoramici d’Italia senza citare una delle terrazze più famose di Roma, luogo preferito di tanti turisti, ma soprattutto di tanti romani: il Gianicolo. Che vi rechiate sulla terrazza con al centro la statua di Garibaldi, o al muro della costituzione o sotto il faro del colle, potrete ammirare qualsiasi bellezza romana.

Campanile di Giotto, Firenze

Altra meta da non poter perdere per ammirare un panorama suggestivo è al Campanile di Giotto. Alta 82 metri, è uno dei luoghi ideali per ammirare al meglio tutta la bellezza di Firenze dall’alto. Siate coraggiosi, fatevi forza e salite i 414 scalini stretti stretti: ne varrà sicuramente la pena! Infatti, quando sarete sulla cima, davanti ai vostri occhi si aprirà un panorama fantastico su tutta la capitale toscana, dal quale potrete scorgere Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e tutte le meraviglie fiorentine.

Piazza IX aprile, Taormina

Nella splendida cittadina siciliana, una delle più famose in tutto il mondo, si trova uno dei punti panoramici più belli di tutta Italia, la splendida Piazza IX Aprile. Da qui infatti si apre una terrazza elegante e colorata, dalla quale si può scorgere lo splendido mare siciliano, l’Etna, la baia di Naxos e i suggestivi ruderi del teatro antico di Taormina.

Castel San Pietro, Verona

Considerato come uno dei punti panoramici più belli di Verona, si può raggiungere tramite il famoso Scalone di 252 gradini, in auto o tramite funicolare: ma in qualsiasi modo lo raggiungerete, il panorama di Castel San Pietro sarà sicuramente una delle migliori cose che potrete fare nella splendida città di Romeo e Giulietta.