Se ami la natura, ecco 15 posti mozzafiato da vedere in Sicilia

La Sicilia è la terra dalle mille sorprese. Una delle mete più gettonate quando si tratta di organizzare una vacanza, che sia da trascorrere in riva al mare che non. Questo posto è ricco di posti da togliere il fiato, soprattutto se si tratta di natura. Ecco qui i posti che non ti devi perdere se vieni in Sicilia.

Il parco dell’Etna

L’Etna, vulcano attivo più alto d’Europa, non ha bisogno di presentazioni. E il parco che lo circonda è ricco di sentieri che faranno la gioia degli escursionisti di tutte le età e tutti i livelli. Una delle mete più gettonate sia in inverno, grazie all’apertura delle pisce da scii, sia in estate, con le sue meravigliose escursioni.

Le gole dell’Alcantara

Se avete presente il grande Gran Canyon allora siete nel posto giusto. Anche la Sicilia ha il suo. Parliamo delle Gole dell’Alcantara. Le gole si sono create nei secoli a causa di eventi sismici ed è possibile attraversare il fiume Alcantara, che scorre nel suo letto lavico, attrezzati con opportune tute e stivali che vi saranno dati sul posto. Le gole sono uno dei posti assolutamente da visitare in Sicilia. Una vera avventura!

Riserva di Cavagrande del Cassibile

Questo parco sembra uscito da un sogno: incastonato fra le splendide città di Siracusa, Noto e Avola, oggi è un paradiso per gli amanti del trekking. Il fiume Cassibile ha scavato delle profonde gole da visitare, e potrete vedere anche i resti degli antichi villaggi rupestri. Un vero e proprio viaggio nella natura incontaminata, fra storia e paesaggi mozzafiato.

Parco delle Madonie

L’area naturale protetta si estende per oltre 40.000 ettari ed offre paesaggi suggestivi, oltre a fornire numerose occasioni per fare trekking e varie passeggiate in montagna. Questa zona in Sicilia è una delle più famose per la presenza di picchi di notevole elevazione. La catena montuosa, infatti, comprende alcune fra le vette più alte in Sicilia. All’interno del parco delle Madonie vi si trovano anche dei borghi caratteristici, ricchi di storia e di tradizione locale.

Riserva della Foce del Belice

Questa è una tra le più belle aree naturali all’interno della Sicilia. Situata tra Marinella di Selinunte e Porto Palo di Menfi. Qui potrete ammirare una porzione quasi incontaminata del paesaggio naturale che un tempo caratterizzava tutta la zona costiera della Sicilia. Per questa ragione l’aerea è di fondamentale importanza sotto l’aspetto naturalistico.

Riserva di Capogallo

La Riserva Naturale Orientata Capo Gallo, distante appena 12 km dal Teatro Massimo in pieno centro città, è da considerarsi un luogo di conservazione della natura. Immergetevi totalmente nella natura incontaminata che questo posto ha da offrire. Di rilevata importanza sono la flora e la fauna che si trovano all’interno della riserva.

Parco dei Nebrodi

I Nebrodi costituiscono l’Appennino siculo; il paesaggio è caratterizzato da rilievi asimmetrici e una ricchissima vegetazione. Il Parco è suddiviso in quattro zone di riserva integrale, riserva generale, zona di protezione e zona di controllo. Il Parco ospita una fauna ricca con piccoli mammiferi, rettili e numerose specie di uccelli nidificanti.

Selinunte

E’ un’antica città greca situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia, che costituisce tra i siti archeologici più famosi di Sicilia e il più vasto d’Europa. Molti edifici sono stati rovinati da alcuni terremoti avvenuti in epoca Medievale, ma ciò che resta delle rovine spicca coi colori bianchi dei monumenti che contrastano il blu del cielo e del mare dinanzi.

Lago di piana degli albanesi

Il Lago di Piana degli Albanesi, è il più grande e antico bacino artificiale della Sicilia. Un posto probabilmente sottovalutato e non valorizzato, che merita sicuramente una visita. Ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta in famiglia o con gli amici. All’interno dell’aerea picnic ci sono vari servizi, tra i quali: tavoli, barbecue, area giochi, servizi igienici (nell’area camping). La stagione ideale per visitare il Lago di Piana degli Albanesi è, senza dubbio, la primavera quando la natura è rigogliosa e, i colori dei fiori disegnano un quadro perfetto tra il lago e il paesaggio circostante.

Pantelleria

L’isola appare quasi come un paesaggio lunare: è di origine vulcanica, quindi il suo territorio è di colore scuro con zone verdi alternate da colline brulle e nere e colate di lava. Vi sono inoltre delle grotte lungo la costa, che hanno vasche naturali a diverse temperature, come se ci immergesse in una sauna. Non mancate di vedere il Lago di Venere, una conca di origine calderica, che val la pena di vedere.

Riserva dello Zingaro

È complicato ordinare i parchi naturali della Sicilia in base alla loro bellezza. Ma il fascino della riserva dello Zingaro, però, è fuor di dubbio. Affaccia sul Tirreno e si estende per circa dieci chilometri sul tratto di costa compreso tra San Vito lo Capo e Scopello. Sarà un’escursione indimenticabile, tra natura e mare cristallino.

Riserva di Torre Salsa

Il parco si estende su un tratto di costa incontaminata, caratterizzato dalla presenza di alte falesie. Si trova fra la provincia di Agrigento e il territorio comunale di Siculiana. La zona è impervia e apre su splendide spiagge bagnate da acque limpidissime.

Riserva di Vendicari

Questa particolare riserva si trova in provincia di Siracusa, tra i comuni di Marzamemi e Noto, ed è famosa per la presenza di acquitrini e colonie di uccelli migratori, che vi nidificano in primavera e autunno. La meta ideale per gli amanti del birdwatching.

Parco nazionale di Pantelleria

Questo parco occupa circa l’80% dell’omonima isola, e propone una fitta rete di sentieri immersi nella macchia mediterranea. La varietà paesaggistica è legata alla natura vulcanica di Pantelleria, che vi farà scoprire tanti laghetti vulcanici, colate laviche, sorgenti termali e favare.

Le Saline di Trapani

Se tra le riserve naturali in Sicilia vuoi immortalare il tramonto più bello, hai a disposizione non uno, bensì due scenari incredibili. La riserva di Trapani fu fondata nel 1995 con la collaborazione del WWF con l’intento di preservare le specie di uccelli che sostano durante il periodo migratorio, inclusi ovviamente i bellissimi fenicotteri rosa che periodicamente si fermano da queste parti. Sarà indimenticabile il tramonto visto da lì.