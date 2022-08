Telefonare oggi ci sembra un gesto quasi scontato nella vita di tutti i giorni, e questo a volte ci porta a dimenticare che nell’ambito delle comunicazioni private la telefonata rappresenta una conquista che ha completamente cambiato il nostro modo di interfacciarci con gli altri. Se oggi utilizziamo in maniera compulsiva a tratti gli smartphone, ciò è anche dovuto al ruolo della telefonia di epoca “pre mobile”, che appartiene ad un contesto per nulla “arcaico” dal punto di vista temporale ma che lo è da quello tecnologico. Il gettone telefonico ad esempio costituisce qualcosa di anacronistico per i più giovani ma qualcosa di storico per i collezionisti e per i più “grandicelli”.

Se hai questo gettone telefonico raro diventi ricco: FOTO

Il concetto di gettone dal punto di vista della sua applicazione ha rappresentato una necessità: si tratta di uno strumento di forma di disco, simile ad una moneta ma privo di valore facciale e monetaario, che ha avuto l’unico scopo di far funzionare i telefoni pubblici, particolarmente diffusi a partire dalla seconda metà del 20° secolo nel nostro paese, in corrispondenza con l’avvento delle cabine telefoniche (la prima è stata installata a Milano nel 1952). Il primo gettone risale al 1927, utilizzato a scopo “dimostrativo” , mentre a partire dagli anni 30 per ogni “zona” del paese hanno iniziato a diffondersi gettoni dall’aspetto molto diverso. “L’unificazione” si è verificata a partire dal 1959, con un modello unico prodotto fino al 1980 ma utilizzato fino al 2001.

Proprio nel 1959 sono stati prodotti i primi gettoni standardizzati ancora privi delle caratteristiche 4 cifre che compariranno di li a poco, che evidenziano anno e data di coniatura. I gettoni standardizzati senza queste cifre, sopratutto quelli realizzati in zinco sono estremamente rari e preziosi, e possono valere cifre maggiori di 70 euro se in buone condizioni fino 200 euro se in condizioni perfette, se si tratta del tipo “B”, come evidenziato dalla figura.

Le altre varianti con due scanalature più strette valgono circa la metà.