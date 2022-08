Se il tuo gatto ti fissa mentre fa i bisogni, è questo il motivo

Chi ha un micio a casa sa quanto questi adorabili felini siano del tutto particolari. Molte volte ci capita di essere fissati proprio da lui, anche nei momenti in cui meno te l’aspetti. Potrebbe capitare che il tuo gatto ti fissi mentre sta facendo i suoi bisogni. Ma qual è l’origine di questo suo insoluto comportamento?

Perché il gatto mi fissa

Una delle cose più importanti da sapere è che i gatti comunicano attraverso il linguaggio del corpo. Per quanto certe volte ci può risultare inquietante, comunicano anche attraverso il loro meraviglioso sguardo. Per capire che cosa significa quando il gatto ti fissa tieni presente che i felini sbattono le palpebre nemmeno la metà delle volte rispetto agli esseri umani. Questo può far sembrare i loro occhi aperti e fissi tutto il tempo, a volte anche minacciosi in quel loro continuo guardarti. I motivi per la quale vi fissa sono molteplici, principalmente potrebbe capitare che il vostro micio vi guardi perché è rimasto incuriosito dai vostri movimenti. Magari mentre state parlando al telefono, oppure mentre cucinate, o anche qualsiasi cosa voi facciate potrebbe attirare la sua attenzione. Inoltre, il loro sguardo potrebbe esprimere affetto e gratitudine. Non scordatevi che per quanto possano sembrare distaccati, questi splendidi felini in realtà si legano fortemente al proprio padrone.

I motivi per la quale mi fissa mentre fa la cacca

Potrebbe capitarvi che il vostro felino vi inizi a guardare mentre sta facendo i propri bisogni nella lettiera. Per quanto questo comportamento ci risulti alquanto insolito, ci sono dei motivi dietro questo strano comportamento. Principalmente potrebbero essere di due varie nature. Il primo per semplice protezione. I felini sono dei veri e propri cacciatori, mantenere il contatto visivo con voi, il vostro micio sta probabilmente cercando di assicurarsi che state attenti ad un eventuale arrivo di pericoli mentre si sta svuotando. Per i gatti selvaggi, accade che i predatori possono trarre vantaggio da questa posizione vulnerabile. Fissandoti il tuo micio si assicura che stai facendo la dovuta diligenza per proteggerlo da eventuali pericoli in arrivo.

Altro motivo potrebbe essere collegato ad un fattore di anticipazione. I felini sono dei grandi osservatori del comportamento umano. A volte, quando ci fissano, stanno semplicemente cercando di captare la nostra prossima mossa. Ciò può anche ricollegarsi alla protezione. Accade che mentre si trova nella posizione vulnerabile, ossia quella di fare i suoi bisogni, fissandoti sarà in grado di poter studiare le tue ipotetiche mosse.