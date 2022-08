Separazione in casa: può essere una scelta infelice, parla l’esperta

La separazione in casa è un evento piuttosto spiacevole in quanto rende difficile la quotidianità a tutti i membri della famiglia. Non è semplice condividere gli stessi spazi una volta che l’affetto è terminato, in quanto subentrano dei sentimenti di rivalsa e di vendetta soprattutto da chi sente di aver subito un torto.

La situazione se non è gestita in maniera intelligente e con una certa consapevolezza del disagio può diventare davvero pesante. Tutto ciò si riversa centuplicata se all’interno della famiglia ci sono dei bambini. Per quanto possa essere difficili e complicato gestire una situazione del genere dobbiamo cercare la via della pace e del rispetto così da convivere tutti in una forma discreta di sintonia familiare.

Parlare sempre con il coniuge e non erigere muri

È molto importante avere una comunicazione aperta durante tutto il processo di separazione. La comunicazione può anche aiutare a risolvere i problemi e a trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi i partner, nonché ridurre al minimo i malintesi. Bisogna pensare che si continua a convivere nonostante i sentimenti contrastanti che affollano il cuore: e non è facile. Per nessuno.

Il divorzio è un processo doloroso e complicato. È normale sentirsi completamente smarriti e incerti sul da farsi. È importante ricordare che non sempre si può gestire la situazione e che ci saranno sempre dei momenti in cui uno o tutti e due i partner potrebbero scoppiare. Concentrarsi sulle emozioni per capire come gestirle: in questo modo potreste capire se provengono da un desiderio di vendetta o se sono effettivamente valide.

Nel discorrere insieme al partner è facile farsi prendere da vecchi risentimenti e rancori. Tuttavia, è importante non rivangare il passato quando si parla con il coniuge. Quando ci sentiamo arrabbiati o risentiti, dovremmo evitare di affrontare delle discussioni poiché il carico emotivo in quel determinato momento è troppo pesante.

Concentriamoci invece sul futuro e su come andare avanti. Andare avanti con la propria vita è la cosa più importante. Guardiamo questa esperienza come a un apprendimento e a un periodo di crescita personale. Rinvangare il passato accrescerà la nostra delusione e ci renderà amareggiati e frustrati dalla situazione.

Porre dei limiti quando avviene la separazione in casa

È normale sentire il bisogno di spazio quando si divorzia dal coniuge. Pertanto vanno stabiliti fin da subito dei limiti che siano rispettosi per entrambi. Ricordiamoci sempre ciò che è importante per noi così da rimanere con i piedi per terra quando tutto il resto va fuori controllo. Qualora porre dei limiti diventasse un problema, meglio consultare un avvocato divorzista.

Un esperto può evitarci di commettere errori che potrebbero aggravare una situazione già precaria. E potrebbe darci dei consigli su come affrontare una condizione a noi sconosciuta. Infine, non usiamo i figli come leva. Questo non farà altro che danneggiare i bambini, che dovrebbero essere la vostra principale preoccupazione. Durante questo processo dobbiamo preoccuparci della loro felicità e non causare loro ulteriore stress. Siamo noi ad aver scelto la separazione in casa e da adulti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità.