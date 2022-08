Interessante per molti, ma anche una “fregatura” per tanti altri, il mondo delle criptovalute è destinato a far parlare di se ancora per molto anche perchè la varietà di queste risorse economiche (che non sono considerabili come delle “monete virtuali”, ma dei beni economici), che nel giro di poco più di un decennio hanno già evidenziato diverse criticità ma anche altrettante caratteristiche che hanno indubbiamente permesso a svariate tipologie di investitori di trovare un guadagno anche cospicuo. Shiba Inu costituisce una delle valute basate su crittografia che hanno fatto più “discutere” negli ultimi due anni.

Token con il cane

Shiba Inu infatti non costituisce un progetto inizialmente particolarmente “vasto” e votato a prendere il posto delle valute più famose ed affermate, come Bitcoin ed Ethereum. Shiba Inu almeno “idealmente” ha invece voluto conquistare il posto delle meme coin inizialmente occupato e inaugurato da Dogecoin, valuta nata nel 2014 inizialmente come “parodia” proprio di Bitcoin. Shiba Inu invece acquisisce molte delle sue funzioni e quasi tutto il funzionamento da Ethereum, piattaforma che ha conferito un vero e propro ecosistema alla valuta con i token SHIB.

Shiba Inu gode di un supporto che prosegue e una capitalizzazione che ha portato un enorme rilevanza nei mercati: i token SHIB dal periodo di sviluppo, circa due anni fa, nel giro di pochi mesi ad acquisire un enorme valore rispetto a quello iniziale, che ha portato gli investitori che avevano acquistato token per decine o centinaia di dollari trovare una vera e propria miniera d’oro. Il picco del valore si è verificatao nell’ottobre 2021, ed oggi come tante altre valute sta vivendo una fase di calo

Shiba Inu, ecco le previsioni che tutti aspettavano: “pazzesco”

Tuttavia il progetto va avanti e sono in molti ad auspicare un nuovo rialzo: il recente processo di token burning, che prevede la “distruzione virtuale” di un certo numero di token dovrebbe portare la valutazione di Shiba Inu nuovamente in una fase di rialzo: attualmente vale 0,00001200 dollari statnitensi (evidenziando un rialzo del 20 % rispetto al mese scorso) ma i più ottimisti si spingono ad una crescita ulteriore fino al 60 % nel giro del prossimo mese.