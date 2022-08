Stai lontano da questi insetti, sono velenosi per te e per i tuoi animali

Un binomio molto ricorrente, soprattutto nella stagione estiva, è quello: parassiti e animali domestici. Con l’arrivo dell’estate, la maggior parte dei parassiti iniziano a proliferare. Durante le nostre quotidiane passeggiate con il nostro cane potremmo portare con noi a casa alcuni insetti. Questi possono essere dannosi non solo per il nostro cane, ma anche per noi. Vediamo quali.

Le zecche su cani e gatti

Le zecche del cane e del gatto sono molto piccole e spesso invisibili ad occhio nudo, ma sono in grado di attaccarsi all’animale e succhiarne il sangue fino a riempirsi. Prediligono ambienti con umidità elevata e temperature miti, ma si possono trovare anche in altri luoghi. Le zecche sono in grado di trasmettere varie malattie, tra cui la malattia di Lyme, in grado di causare gravi problemi di salute ai cani e agli esseri umani. Le zecche sui cani e gatti causano anche sintomi specifici, localizzati nella sede del morso. L’area è infatti interessata da un prurito intenso e costante, al quale può accompagnarsi un eritema circoscritto.

Le api

Molte volte ci capita di passeggiare con il nostro cane al parco o magari in un sentiero vicino al bosco. Alcuni insetti che possono rilevarsi estremamente dannosi sono le api. Ci sarà di certo capitato di essere stati punti, ma anche il vostro cane potrebbe essere a rischio di una ipotetica puntura. Se le api si presentano in gruppo il rischio diventa nettamente maggiore. In alcuni cani possono manifestare reazioni allergiche. In questo caso si possono manifestare difficoltà respiratorie, gonfiore che si espande a intere parti del corpo, stanchezza. Complicazioni possono manifestarsi, per punture multiple di api o vespe, anche in cani non allergici. Inoltre, alcune punture di api possono essere dannose per l’uomo.

La zanzara tigre

La puntura di zanzara sul cane oltre ad essere fastidiosa, può essere pericolosa. D’estate una puntura di zanzara sul cane non è rara ma potrebbero, a lungo andare, insorgere delle malattie. Le punture di zanzara sul cane, infatti, possono essere pericolose e lo sono in modo particolare per i cani allergici alla saliva di questi insetti. Se il fedele amico soffre di allergia, infatti, tenderà a grattarsi in maniera eccessiva fino a provocarsi delle lesioni. Queste lesioni, nei casi più gravi ed accentuati dalle alte temperature, possono portare all’insorgenza della miasi. Non solo, anche la filiarosi è veicolata dalle zanzare che, mentre pungono il cane, possono iniettare dei parassiti nell’apparato circolatorio del quattro zampe permettendo loro di svilupparsi al suo interno con conseguenze anche letali se la patologia non viene diagnosticata e trattata per tempo. Inoltre questa è velenosa anche per l’uomo.La puntura di questo tipo di zanzara è particolarmente pericolosa, perché può trasmettere virus come la febbre gialla.