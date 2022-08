Starnutire è un’azione che quasi sempre viene legato all’influenza o al massimo all’allergia, eppure ci sono persone che starnutisco intensamente anche al sole. Oggi difatti vedremo perché e come accade questo strano fenomeno.

Questo sintomo si chiama fotoptarmosi o starnuto riflesso fotico, si tratta di un presupposto genetico a infezione autosomica dominante che si stima colpisca il 15-35% della popolazione mondiale.

Starnutisci al sole? Il motivo che nessuno conosce ti lascerà senza parole

La fotoptarmosi si mostra come una tendenza a starnutire, spesso più volte di continuo, quando si è esposti a una luce intensa, specialmente se si proviene da un ambiente buio o poco illuminato.

Già gli antichi Greci avevano osservato la tendenza di diverse persone a starnutire in risposta alla luce intensa del sole. Aristotele per primo ha ricercato di fornire una valida spiegazione per questo fenomeno, dicendo che è il calore del sole a mettere in moto lo starnuto. Il metodo diAristotele di spiegare l’eziologia di un comportamento così curioso è apprezzabile, ma il filosofo aveva errato il punto di partenza.

Non è il calore del sole, difatti, a stimolare la successione incontrollabile di starnuti, ma l’esposizione a una luce intensa. Chiarezze sul contagio autosomica dominante dello starnuto riflesso fotico furono poi raccolte in età moderna negli anni ’80. La Dr.ssa Pagon, genetista medica e professoressa di pediatria all’università di Washington, ci espone che, durante una conferenza, si confrontò con i colleghi sullo starnuto indotto dal sole.

Quattro dei dieci dottori li presenti riportarono la tendenza a starnutire in presenza di luce intensa, tendenza condivisa anche con i loro familiari. Inoltre, il numero di starnuti distintivo di un “episodio” sembrava essere continuo tra gli individui di una stessa famiglia, ma differente tra le diverse famiglie. Ciò significa che è bastante una condizione di eterozigosi per la manifestazione fenotipica del carattere. Un genitore affetto da fotoptarmosi ha quindi il 50% di probabilità di trasmettere il carattere ai figli, a prescindere dal sesso.

Benché la sindrome ACHOO é riconosciuta come condizione ereditaria. Ma le sue basi genetiche sono ancora poco chiare e i ricercatori non hanno ancora individuato singoli geni responsabili di questa condizione. Quindi ecco spiegato questo fenomeno di cui è possibile essere affetti se sotto la luce del sole si starnutisce con molta intensità.