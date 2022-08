Vacanze in Grecia: ecco le isole più economiche e i periodi migliori per partire

La Grecia è una delle mete turistiche più gettonate e più richieste per spendere le proprie vacanze tra mare e paesaggi del tutto suggestivi e mozzafiato. Ma come ben sappiamo, un viaggio in queste isole meravigliose ci viene a costare un occhio della testa. Ma a tutto c’è una soluzione. Ecco qui le isole più economiche della Grecia e, soprattutto, quando andare.

Serifos, l’isola più economica

Serifos è l’isola più economica della Grecia, ma non è particolarmente distante dalle sue sorelle più famose e più frequentate dai turisti. Serifos è un’isola che vive principalmente di agricoltura, pastorizia e grazie ai diversi giacimenti di ferro del sottosuolo. Nonostante ciò, però, non ha nulla da invidiare alla Grecia turistica. Anzi, descrive e conserva il volto più autentico della nazione e le sue spiagge sono ancora oggi selvagge e incontaminate. Nonostante questa isola sia di una bellezza mozzafiato, i prezzi sono convenienti e ti permetteranno di goderti un viaggio in totale relax. Inoltre è sempre sconsigliato di partire durante il picco turistico, consigliato soprattutto giugno e fine agosto.

Naxos

Decisamente più economica e piuttosto famosa è Naxos, tra l’altro la più grande dell’Arcipelago e la più verde con incantevoli paesini di montagna e lunghe spiagge. Qui potrete trovare sistemazioni a buon prezzo. Sebbene sia una destinazione perfetta per rilassarsi su spiagge bagnate da un mare caraibico, Naxos è un piccolo angolo di paradiso che la Grecia ha da offrire. Secondo il mito greco, qui è nato Dioniso, il dio del vino, e sempre qui crebbe Zeus, il dio supremo dell’Olimpo. Avendo la possibilità di scegliere, allora, giugno e settembre sono i mesi migliori per una vacanza a Naxos. Oltre alle piacevoli temperature, avrete la sicurezza che il meltemi sarà ancora nascosto altrove. In più, tutte le spiagge e le stradine dei villaggi saranno poco affollate, e prezzi di alberghi e appartamenti decisamente più convenienti.

Creta

Creta a differenza di altre e forse grazie alla sua immensità, offre anche alloggi per chi non vuole spendere un patrimonio per una vacanza. Infatti lungo la sua costa meridionale Creta offre una grande vastità di località sconosciute, dove si può godere di bellezze impensabili. Inoltre il prezzo conveniente degli hotel permette alla maggior parte delle persone di venire a visitare uno dei luoghi più belli della Grecia. Non solo grande alla sua immensa storia, ma anche per i posti di mare che non saranno neanche affollati dai turisti.