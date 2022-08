Molte persone sperano che la sparizione dell’euro non sia vera. Ovviamente non stiamo parlando di un alla Lira o di un’altra valuta, ma semplicemente di un nuovo cambio della banconote fisiche che vanno a formare il blocco del contante in circolazione in Unione Europea.

Banconote dell’euro: ecco quando scompariranno. “E’ ufficiale”

A dicembre dell’anno scorso, la Banca Centrale Europea ha annunciato l’avvio di uno studio per disegnare la nuova serie di banconote dell’Euro. Al momento non c’è una data precisa ma esistono solo dei termini di lavoro degli studi a riguardo, che coincide con il 2024. Quindi si può supporre che tra la fine di quest’anno e il successivo le attuali banconote euro scompariranno.

È opportuno precisare che non ci sarà la scomparsa del tutto delle banconote, ma semplicemente verranno cambiate, come già successo in passato. Questo perché è ancora poco usata la moneta elettronica a differenza delle banconote che sono ancora molto usate.

Con ciò, possiamo dire che con il tempo le banconote si usurano e quindi devono essere sostituite. In futuro, si potrebbe anche scegliere un materiale più resistente, così da avere una maggior durata. Alla base di questa nuova produzione c’è sicuramente “evitare surriscaldamento” e “produzioni inutili”. Bisogna anche considerare degli eventuali miglioramenti così da evitare le falsificazioni e il riciclaggio di denaro.

Ad esempio, possiamo anche parlare della moneta da 500 Euro, la quale non viene più prodotta proprio per rispettare le norme sull’antiriciclaggio. Dal 2019, non viene più stampata né emessa dalle banche centrali e commerciali. Questo anche perché è stata introdotta la limitazione di 1000 Euro per il contante e quindi questa banconota era molto alta e poco utile.

La stessa cosa potrebbe succedere per la banconota da 200 Euro. C’è da dire peró che qualsiasi banconota che non verrà prodotta più o sostituita, manterrà il proprio valore legale e potrà essere utilizzata per acquisti e risparmio. Questo ovviamente seguendo sempre le norme antiriciclaggio vigenti.