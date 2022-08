Siamo “abituati” fin da quando siamo molto giovani a pagare per i servizi che utilizziamo, in maniera non molto diversa dalle forniture energetiche: se pagare le bollette non ci sembra così strano, anche se si tratta di una “fastidiosa necessità”, altre forme di obblighi di pagamento risultano essere più indigesti rispetto ad altri. Tra questi si evidenzia in maniera particolare il Canone Rai, che costituisce una oramai famosa “fonte di fastidio” per la stragrande parte della popolazione italiana, quasi del tutto munita di un apparecchio televisivo.

Il Canone Rai, a dispetto del nome da diversi anni rappresenta una forma di imposta in tutto e per tutto, necessaria per foraggiare il servizio pubblico e fondamentale per le casse dello stato che ogni anno ottengono oltre 1 miliardo e mezzo di euro, anche perchè su ogni singolo importo pagato (che oggi è pari a 90 euro calcolati su base annua, dilazionati in 9 rate da euro, il tutto “unito” alla fatturazione dell’energia elettrica), una percentuale va allo stato.

L’importo quindi non risulta essere proibitivo ma lo stesso viene “evaso” con regolarità: ad oggi circa il 27 % dell’utenza non paga regolarmente il Canone Rai, decidendo di “esonerarlo” dai bollettini e pagando sostanzialmente solo l’importo legato all’energia.

Canone Rai, ecco quanto pagheremo: “da non credere”

Secondo l’amministrazione del Servizio Pubblico Nazionale, l’importo annuo calcolato per ogni nucleo familiare non è sufficiente per coprire le spese. A partire dal prossimo anno comunque il Canone Rai ritornerà ad essere concepito nella sua forma originale, non più “unita” alla bolletta della luce, e non è ancora chiaro se l’importo annuo sarà più elevato: secondo alcuni si tornerà su importi antecedenti al 2016, ossia 113 euro, secondo altre fonti l’importo potrebbe essere superiore, anche se potrebbero aumentare le agevolazioni e gli “sconti” per le fasce meno abbienti.

Probabilmente entro la fine dell’anno saranno comunicate tutte le novità in via ufficiale.