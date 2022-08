Come sentirsi bella a 60 anni secondo lo psicologo: lo studio

Si dice che l’età migliore per le donne sono i 40, o meglio, che arrivata quest’età cominciano a fiorire. Ed è proprio vero, inizia l’età della consapevolezza e della libertà. Molte decidono di cambiare vita… così sentirsi bella a 60 anni diventa poi un obiettivo da raggiungere nel lungo termine.

Molte donne credono che la bellezza possa svanire, ma non è affatto vero. Si è belle a 20 anni, come a 40 e anche a 60, basta solo crederci un po’.

Come sentirsi bella a 60 anni?

Beh basta prendere anche un po’ esempio dalle star. Vedi un po’ Jane Fonda, Michelle Pfeiffer, Hellen Mirren, Susan Sarandon: sempre più belle ed eleganti con l’avanzare dell’età e mica si lamentano. Certo con la vita da star è diverso, ma anche tu devi prenderti cura di te stessa!

La cura della pelle è importantissima e comincia da giovanissima, quindi se hai già fatto quello che dovevi fare, sei a metà dell’opera! Ora devi solo continuarla con creme antirughe, contorno occhi, vitamine e tutto ciò che può esaltare la tua bellezza.

Dopo i 60 anni, sul red carpet vincono le medie lunghezze e magari anche asimmetriche, meglio colori sfumati che esaltano i capelli e anche il viso, senza perdere luminosità. Per un effetto super giovanile sono da evitare i boccoli troppo definiti e pettinature troppo complesse. Meglio una semplice piega con il phon!

Per il make up meglio esaltare i propri colori e i punti luce. Ecco alcuni consigli per la tua pelle:

Base naturale : meglio scegliere un fondotinta fluido che si spalmi bene e soprattutto non deve essere né troppo scuro né troppo chiaro.

: meglio scegliere un fondotinta fluido che si spalmi bene e soprattutto non deve essere né troppo scuro né troppo chiaro. Rossetti chiari : meglio non optare per rossetti scuri che spengono il volto e meglio evitare anche il gloss. Le labbra vanno messe in risalto, ma in modo naturale.

: meglio non optare per rossetti scuri che spengono il volto e meglio evitare anche il gloss. Le labbra vanno messe in risalto, ma in modo naturale. Matita e mascara scuro: scegli cose semplici per gli occhi e punta sulla combo classica.

scegli cose semplici per gli occhi e punta sulla combo classica. Correttore liquido : usalo sempre per nascondere qualche occhiaia e uniformare il viso

: usalo sempre per nascondere qualche occhiaia e uniformare il viso Ombretto nude : scegli ombretti chiari che siano naturali e non spengono lo sguardo, né esaltano le rughe

: scegli ombretti chiari che siano naturali e non spengono lo sguardo, né esaltano le rughe Blush: anche questo sceglilo in base al tuo incarnato, non strafare.

Studi sulla bellezza

Secondo uno studio dell’economista Daniel Hamermesh, la bellezza, oltre a facilitare le relazioni, è anche legata al successo. Dai dati ricavati in diversi paesi, si è dedotto che le aziende che hanno assunto persone competenti e molto attraenti hanno avuto maggiori ricavi. In conclusione, vuol dire che l’aspetto fisico conta molto anche laddove non è la principale fonte di guadagno.

Del resto, un altro studio più recente afferma che la bellezza nasconde sempre una vena egoistica. Avere un bell’aspetto, soprattutto per la donna, fa ricevere gentilezze, attenzioni, favoritismi nella vita quotidiana.

Come sentirsi bella a 60 anni? oltre i consigli e i vari studi la risposta al trovi dentro te!