Deodoranti per ambiente: queste fragranze non fanno venire il mal di testa

I deodoranti per ambiente rendono gradevole l’aria tra le mura domestiche, lasciando a lungo scie intense di profumo. Può capitare, però, di spruzzare una buona quantità di deodorante ed essere colpiti poco dopo da un fastidioso mal di testa: perché? Come risolvere il problema?

Deodoranti per ambiente e mal di testa: quali fragranze scegliere

I deodoranti per ambiente che acquisti normalmente nei negozi contengono alcune sostanze chimiche che, a lungo andare, possono diventare tossiche. La dicitura fragranza che spesso si trova tra i componenti dei deodoranti spray racchiude un mondo di ingredienti chimici che non sono del tutto innocui per la salute. Tra gli effetti collaterali che queste fragranza possono provocare ci sono il mal di testa, allergie e talvolta perfino asma.

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che certe sostanze chimiche, usate comunemente nei deodoranti per ambiente, come l’acetone, il benzaldeide, gli ftalati, l’alcol benzilico e l’etanolo, se inalati, possono compromettere la salute. In particolare modo possono causare disturbi del sistema nervoso, cefalea, sonnolenza, nausea e nei casi più gravi perfino un’insufficienza respiratoria.

L’ideale, se non vuoi correre il rischio che un deodorante per ambiente ti scateni un mal di testa improvviso, ti converrà ricorrere agli oli essenziali o alle fragranze botaniche naturali, a base di fiori o frutti. Non avrai che l’imbarazzo della scelta! In commercio esistono innumerevoli profumazioni per ambiente alle essenze naturali, dal bergamotto alla lavanda, passando per il mughetto, il sandalo o l’arancio.

Profumare l’ambiente in modo naturale a costo zero

Appurato che molti deodoranti per ambiente, quando sono inalati a lungo, possono provocare effetti collaterali, come il mal di testa, perché non realizzarne uno in casa? In inverno, per esempio, sarà sufficiente recuperare le scorze di arance e mandarini e appoggiarle sui termosifoni, per profumare le stanze.

Altrimenti, potresti preparare un pot-pourri usando scorze di frutta, petali di fiori, specie e piante aromatiche essiccate a tuo gradimento. Oppure gli oli essenziali sono una valida alternativa, sebbene più costosa, ai deodoranti per ambiente che troni nei negozi. Tra le fragranze più delicate, potrai optare per la lavanda, il bergamotto, il mandarino, la camomilla, il gelsomino o l’arancio dolce.