Le personalità umane sono contraddistinte per innumerevoli peculiarità, che possono evidenziarsi in tantissimi contesti anche molto differenti: siamo tendenzialmente portati a sviluppare una capacità e volontà ad adottare insegnamenti e morali come “base” per i nostri comportamenti, ma esistono anche personalità più “elastiche” e dubbiose, sempre pronte ad accogliere nuovi insegnamenti. La capacità di mettere e di mettersi in discussione evidenzia una certa umiltà ed un’elasticità mentale di livello ma può anche dare l’impressione di essere eccessivamente incoerente. Quali sono i segni che mettono tutto in discussione e che non hanno certezze?

Ecco i segni che mettono tutto in discussione. Li conosci?

Sagittario

Sagittario viene definito una sorta di hippie, uno spirito libero che ama vivere alla giornata e che segue pochi capisaldi morali: uno su tutti, il rispetto verso gli altri e le idee differenti dalle proprie, che però sono continuamente in evoluzione. Sagittario è portato a non essere mai rigido.à

Toro

E’ una personalità sensibile e duttile, definibile progressista sotto molti punti di vista. Toro infatti non è solito adattarsi a contesti eccessivamente “rigidi”. Toro infatti è il primo ad essere sotto esame, ed è il primo a confutare le proprie teorie se queste appaiono deboli in qualche modo.

Gemelli

Gemelli ha pochissimi punti fermi nella propria vita ed è fortemente portato a mettere in discussione tutto. Ama confrontarsi con tutti anche se molto viene dettato dal momento: Gemelli è un segno incoerente e molto umorale. Ma è anche molto intelligente e votato ad “esplorare” nuovi orizzonti in tutti gli ambiti.