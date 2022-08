La definizione di “vulcanico” evidenzia molto bene i tratti di una personalità che merita questa nomenclatura: esattamente come i vulcani veri infatti queste personalità sono conosciute per essere estremamente attive dal punto di vista mentale in fatto di creatività, voglia di fare, energia da palesare, spesso evidenziando anche una capacità inventiva e legata all’ingegno. D’altra parte può essere anche difficile da gestire una personalità del genere, infatti il termie definisce anche “l’incontrolabilità” pura. E’ come se il carattere faticasse a restarsene “buono” nel proprio contesto, palesando spesso nervosismo diffuso. Quali sono i segni vulcanici secondo lo zodiaco?

Ecco i segni più vulcanici dello zodiaco, Sai quali sono?

Cancro

E’ sopratutto nel proprio contesto, sociale e sentimentale, che Cancro manifesta una natura che è definibile liberamente vulcanica. Ha sempre tantissimi pensieri per la testa: da una parte è molto ottimista e fiducioso, dall’altra non riesce a smettere di essere pessimista, spesso preoccupandosi in modo eccessivo sul decorso negativo degli eventi.

Scorpione

E’ il maestro del multitasking, una personalità che non si sottrae ai propri impegni lavorativi, personali e sentimentali. Mantenersi occupato costituisce per Scorpione qualcosa di assolutamente normale anzi necessariio per trovare un po’ di tranquillità. Le difficoltà lo stimolano e anche fisicamente parlando non sembra soffrire troppo lo stress.

Sagittario

Decisamente più rilassato e tranquillo, Sagittario tuttavia “cela” abbastanza bene una personalità che è definibile multistrato perchè è dotato di una estrema sensibilità nei confronti delle altre persone che lo porta ad agire sempre in modo opportuno. Spesso sono portati ad essere molto creativi anche in contesti avversi.