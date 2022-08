Ecco il rimedio imbattibile contro le formiche: “geniale”

Contro le formiche ci siamo schierati tutti una volta nella vita visto che tentano in qualsiasi maniera di entrare in casa. Quando vediamo una formica girovagare per casa nostra o ne scorgiamo alcune, significa che hanno già trovato un varco di accesso. Questi insettini, infatti, sono famosi per la loro intraprendenza e capacità di trovare piccole fessure e crepe dove insediarsi.

Essendo piuttosto industriosi hanno un sesto senso ben sviluppato che li avverte di potenziali pericoli, il che li rende particolarmente difficili da stanare ed eliminare una volta che si sono insediati nelle pareti, nei pavimenti e sui davanzali. Qualora riuscissimo ad allontanare le formiche attualmente presenti in casa nostra, potrebbero essercene altre in attesa di prendere il loro posto.

L’unico modo che abbiamo per fermare in maniera definitiva questo attacco è prendere dei provvedimenti preventivi così da evitare le future infestazioni. Sembra facile, vero? In realtà, una soluzione definitiva esiste e consiste nel prendere degli accorgimenti capaci di dissuadere le formiche a entrare in visita, senza permesso, in casa nostra.

Sigilliamo il cibo

La principale fonte di cibo proviene da insetti e altre piccole creature che si trovano vicino ai loro nidi. Per questo motivo è fondamentale assicurarsi che non ci siano insetti o altre piccole creature in giro per casa. Se lasciamo del cibo in giro, negli armadietti o nel frigorifero, così come le ciotole per il gatto o per il cane, le formiche lo troveranno rapidamente e lo porteranno ai loro nidi.

Gli scarti di cibo sono altrettanto attraenti, essendo particolarmente ghiotte di pane raffermo e zucchero. Assicuriamoci dunque di pulire le briciole non appena abbiamo finito di mangiare. Riponiamoil cibo in frigorifero e puliamo le macchie il più rapidamente possibile così che non diventino dei radar verso cui dirigersi.

Infine, utilizziamo dei contenitori per rifiuti sigillati affinché gli insetti non possano entrarvi. Quando inseriamo i sacchetti, preoccupiamoci di chiuderli sempre altrimenti diventano una facile esca attira insetti. Se è il momento di buttare la spazzatura preoccupiamoci di non lasciare alcun foro in cui intrufolarsi.

Contro le formiche sono efficaci i metodi naturali

È in atto una grave infestazione di formiche? Possiamo tentare di combattere contro le formiche con dei prodotti naturali. Tra i più efficaci metodi casalinghi ci sono i fondi di caffè, l’olio essenziale di menta piperita o i trucioli di cedro. Tutte queste fragranze risultano particolarmente sgradite agli insetti, i quali tendono ad allontanarsi in maniera spontanea.

Come utilizzare questi metodi in maniera efficace? I fondi di caffè possono essere posizionati sulle piante o nei contenitori in prossimità dei fori di ingresso. Oppure si può realizzare una miscela mescolando i fondi di caffè con acqua e usarli per spruzzare le aree in cui abbiamo visto le formiche. I fondi di caffè secchi terranno lontane le formiche anche dai davanzali e da altri ambienti interni.

L’olio essenziale alla menta piperita può essere spruzzata nelle aree di accesso su un pezzo di stoffa o direttamente sulla superficie. I trucioli di cedro sono da sistemare nel luogo di accesso così da evitare che le formiche passino.