Ecco le città Siciliane che hanno vinto il premio di migliore granita

La granita Siciliana è un emblema fondamentale, di grandissima importanza per i siciliani e grande richiesta dai turisti. Questi, venendo da tutti posti del mondo, vengono in questo splendido posto per assaggiare le granite più buone che si trovano. Ecco qua i posti dove potrete assaggiare le granite migliori.

Catania, Bar Alecci

A Gravina, 16 chilometri da Catania, fanno una delle granite più buone della Sicilia. Stiamo parlando di quella del Bar Alecci, da queste parti una vera istituzione. Sono noti per prepararla allo stesso modo da quarant’anni usando solo acqua, zucchero e frutta di prima scelta. Le granite qui si mangiano soprattutto di mattina a colazione, con la brioche e la panna fresca come fanno i veri siciliani. Le più gettonate sono quella al pistacchio, che risulta molto cremosa, ai gelsi e, novità degli ultimi anni, quella al mandarino. Ogni ingrediente va scelto con estrema cura, deve essere naturale al cento per cento, guai usare preparati o bustine. Tra le preferite ci sono anche la granita agli agrumi e quella al cantalupo (una varietà di melone), assolutamente da provare.

Bam Bar a Tarmina

In un articolo che parla di granite siciliane il BamBar di Taormina non può mancare. Primo perché sono squisite, e poi per la simpatia e gentilezza del gestore, Saretto Bambara, affabilità che lo ha reso una piccola celebrità fra le celebrità- La granita più gettonata è quella con le mandorle d’Avola, mentre una particolare è quella alla melagrana, da gustare a settembre e ottobre. C’è poi, in alcuni gusti, una piccola variante che forse farà storcere il naso ai puristi, ma il cui risultato è assolutamente notevole (e cremoso). Certe volte aggiungono un pochino di latte, come per esempio nella granita alla nutella, alla ricotta o al pistacchio.

Gelateria al Cassaro, Palermo

Il Cassaro, nome che deriva dall’arabo e significa «verso la fortezza», si trova a Palermo è in via Vittorio Emanuele, la strada più antica della città. Qui, nell’omonima gelateria, si gustano granite da urlo. Per creare questa meraviglia, ci vogliono acqua, zucchero e tanta frutta fresca e una mantecatura a freddo, molto lenta. Tra i gusti da provare ci sono anguria, mango, fragole, limone e gelsi, da mangiare anche a colazione o a merenda con accanto la brioche. Inoltre, sono una gelateria completamente gluten free ma non vengono prodotte direttamente lii, perché contaminerebbero gelati e granite. Ma queste arrivano fresche da un pasticciere più volte al giorno.