Le dottrine filosofiche, ma anche i più recenti discorsi motivazionali ci insegnano che bisogna amare prima di tutto noi stessi prima di poter fare lo stesso con il contesto che ci circonda. Secondo molti infatti solo apprezzando la nostra persona è possibile ambire ad una considerazione e percezione di livello assoluto nella socialità. Alcune personalità però esagerano con questo contesto, visto che le persone che sono “degne” di questa definizione sentono il bisogno di dimostrare la loro superiorità in vari ambiti di vita, indipendentemente dal contesto. Per questo agiscono in modo da autoglorificarsi per le più disparate motivazioni. Gli uomini più narcisisti secondo lo zodiaco sono i seguenti.

Gli uomini più narcisisti dello zodiaco! Li conosci? Eccoli!

Leone

Non sorprende trovarlo in lista in quanto l’ego del Leone, sopratutto nella sua controparte maschile, è decisamente rilevante. Leone però comprende che questo può essere un problema e può “dar fastidio”, quindi indossa le vesti del “simpaticone”, ma resta fondamentalmente convinto di essere “speciale”.

Acquario

Acquario ha bisogno di supporto continuo, altrimenti manifesta una natura da insicuro perenne. Questo risulta inaccettabile per la loro personalità che ha per forza bisogna di conferme e attenzioni. Deve sentirsi speciale, e “bravo” fondamentalmente in tutto altrimenti tende ad isolarsi.

Capricorno

L’uomo Capricorno si racconta continuamente che il talento non esiste e con il duro lavoro e l’ingegno si può arrivare ovunque. Questo quindi lo porta spesso a primeggiare per distacco sugli altri ma aumenta di molto la propria auto considerazione al punto da essere poco “sopportabile” da parte degli altri.