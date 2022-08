I cani in estate amano queste 5 cose: nessuno lo sapeva

Il nostro compito è quello di prenderci sempre cura del nostro piccolo animale domestico, senza fargli mai mancare nulla. I cani sono degli animali molto giocherelloni, amano passare del tempo con il proprio padrone. In estate, con l’aumento delle temperature, i cani iniziano a soffrire il caldo, ma ci sono delle cose che possiamo fare per agevolarli.

Nuotare felicemente

D’estate i cani possono andare incontro a dei colpi di calore. Questi possono destabilizzare del tutto il nostro animale domestico. Una delle loro attività preferite è stare a contatto con l’acqua. Nuotare è un’attività che la maggior parte dei cani adora come nessun’altra e lo dimostra anche il fatto che la sua velocità in acqua ed in generale le sue prestazioni superano di gran lunga quelle della maggior parte delle persone. Inoltre, trascorrere del tempo a contatto con l’acqua eviterà di fargli prendere dei colpi di calore.

Guardare la televisione

Quale modo migliore di trascorrere una piacevole serata, lontano dal calore esterno, con il tuo cane a guardare un film? Anche se i nostri animali da compagnia non vedono bene come noi, apprezzano molto la luce, i colori e i suoni, quindi lasciare la tv accesa potrebbe essere una forma di stimolazione mentale per il nostro amico. Alcuni esperti affermano che i cani si divertono parecchio guardando la televisione in quanto aiuta loro a distrarsi e a combattere la noia.

Rubarti gli oggetti

I cani amano prendere gli oggetti personali che non appartengono loro, specialmente, se sono di proprietà del padrone. Per loro sono dei trofei perché formano parte di te, e quindi la sua persona preferita, e hanno il tuo odore. Spesso, oltre a prenderli, li portano in altre stanze e li nascondono in luoghi come sotto il letto o nella loro cuccia. Hanno questa abitudine perché farebbero qualsiasi cosa per attirare la tua attenzione, anche se questo equivale ad avere un comportamento “negativo”, infatti, occultano gli oggetti perché vogliono che tu interagisca con loro.

Lunghe passeggiate

Il tuo animale domestico amerà senz’altro fare delle passeggiate con il suo migliore amico. E’ consigliato approfittare di questi momenti quando il sole non è troppo forte in cielo. Cosa c’è di meglio che fare una passeggiata con il tuo cucciolo al tramonto o di mattina presto? Inoltre, l’attività fisica del cane è uno dei fattori più importanti. Bisogna sempre garantire una quotidiana attività fisica per mantenerlo sempre in ottima salute.

Dormire con te

Questa è una delle cose che più amano i cani in assoluto. Dormire con il proprio padrone simboleggia per loro il miglior momento della giornata. Permettergli di passare la notte con te nel letto lo fa sentire privilegiato e parte del tuo mondo in quanto lo stai includendo nel tuo spazio personale. Ciò non significa che deve diventare un’abitudine quotidiana, ma cerca di non isolare il tuo cane chiudendo la porta della stanza quando vai a dormire in quanto questa operazione lo farà sentire solo e trascurato. Una soluzione equilibrata è permettere al tuo cane di rimanere nella stessa stanza in cui dormi.