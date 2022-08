Il termine “compromesso” identifica una forma di modifica di un oggetto o un concetto spesso operato in maniera volontaria per essere più facilmente “accettabile”. In un dialogo, così come in un discorso politico, scendere a compromessi significa quindi sapersi adattare alle necessità ma se si esagera il rischio è di non apparire coerenti ed ancorati alle proprie idee. Esistono tuttavia persone estremanente “coriacee” in tal senso, che non amano assolutamente scendere a compromessi di qualsiasi tipo, e sono famose per cambiare piuttosto difficilmente idea. Quali sono i segni che manifestano questa tendenza più spesso?

I segni zodiacali che non amano i compromessi! Li conosci?

Bilancia

Appare decisamente duttile in molti ambiti, ma in un ambito particolare è “duro” come l’acciaio: l’ambito sentimentale in particolare vede Bilancia non scendere mai a patti su niente, perchè la sua percezione è sempre molto elevata, ed è difficile vederlo scendere dal piedistallo.

Ariete

In senso generale Ariete è considerato un testardo ma non un ottuso. ha le idee sempre molto chiare su tutto e non appare mai eccessivo, per questo motivo non prende mai seriamente in considerazione mettere in discussione ciò che pensa, se non solo superficialmente. Ariete tende a dividere parecchio i giudizi sul proprio conto per questo motivo.

Acquario

Anche se è uno spirito libero e si considera un “liberale”, su alcune cose è decisamente radicale ed estremo: questo si nota sopratutto quando è lui a dover cambiare qualche forma di abitudine. Acquario difficilmente lo fa volentieri, anzi spesso non lo fa affatto.