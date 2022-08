Il concetto di responsabilità spesso identifica la maturità vera e propria, nelle sue “due principali” simbologie: una persona responsabile infatti agisce soprauttto in virtù di cosa è meglio e non “cosa vuole” ma comporta anche un profilo caratteriale votato alla coerenza in relazione ad un impegno particolare. Si può essere responsabili in praticamente ogni ambito, e se esistono personalità nativamente portate verso questa forma di concetto, molti altri invece non amano assolutamente farsi carico delle responsabilità oggettive. Secondo lo zodiaco si tratta prevalentemente dei seguenti segni.

I segni zodiacali che non amano le responsabilità sono questi 3

Pesci

Pesci non è esattamente il profilo responsabile: comprende il senso ed i “vantaggi” di manifestare questa forma di maturità, ma bisogna costantemente tenerlo sott’occhio perchè “viene meno” in modo infantile e capriccioso. Infatti Pesci tende a stancarsi presto dei propri impegni, anche se inizialmente acquisiti con entusiasmo.

Toro

E’ un segno responsabile ma solo perchè obbligato ad esserlo: nativamente vorrebbe vivere in un contesto definibile senza regole e senza responsabilità. Per “colpire” un Toro è sufficiente metterlo davanti alle problematiche nate dalla sua irresponsabilità, e questo non potrà fare altro che chinare il capo ed accettarlo. Toro è un altro segno che non “matura mai” completamente.

Gemelli

Gemelli ha la spiccata tendenza di “fare finta di niente” quando c’è bisogno di essere responsabili: segno indubbiamente dai mille volti, non è solito seguire una linea di comportamento fissa e coerente, preferendo nella maggior parte dei casi far perdere le proprie tracce sopratutto quando una specifica situazione si complica.