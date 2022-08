Pochi capi di abbigliamenti possono vantare uno status praticamente impossibile da scalfire come i jeans, che costituiscono il paio di pantaloni tipo di un qualsiasi accostamento casual. Il jeans può considerarsi tra gli abiti di maggior impatto culturale del 20° secolo, sopratutto a partire dalla seconda metà del Novecento, anche se il termine deriva da bleu de Gênes, in rimando alla tonalaità tipica tutt’ora adottata dai jeans, il cosiddetto blu di Genova che in varie tonalità, definisce l’aspetto estetico di questi pantaloni. Il tessuto come lo conosciamo oggi deriva dal brevetto sviluppato da Jacob Davis e commercializzato per la prima volta da Levi Strauss nelle ultime decadi del 19° secolo. Sono stati concepiti come abiti da lavoro, nello specifico, almeno inizialmente per offrire ai minatori un paio di pantaloni estremamente resistenti.

Lava i jeans a quest’ora e con questa temperatura: “incredibile”

Come lavare i jeans? Anche se è un capo di abbigliamento tendenzialmente resistente, esistono vari trucchi e segreti che sono indispensabili per far “vivere” un paio di jeans più a lungo possibile. In genere per tipologia di tessuto, un jeans può essere indossato anche diversi giorni prima di essere lavato.

Il momento migliore per lavare i jeans è la mattina presto, in quanto non devono “restare” in lavatrice troppo a lungo. Meglio sempre utilizzare detergenti delicati o indicati per tessuti colorati, evitando di utilizzare ammorbidente ed altre forme di prodotti aggiuntivi al semplice detersivo. Per quanto riguarda la temperatura questa non dovrebbe mai essere superiore a 40 gradi per i jeans realmente sporchi, evitando al contempo centrifughe troppo rapide ed “aggressive” che potrebbero stropicciare e rovinare il tessuto.

Una volta ultimato il lavaggio, vanno stessi al sole, una volta “scossi” energicamente, senza l’ausilio di mollette, distesi in corrispondenza delle cuciture per consentire agli stessi di non sgualcirsi. Se si manifestano pieghe di qualsiasi tipo è consigliabile stirarli sempre al rovescio.