Dietro ai gesti e alle abitudini più comuni può nascondersi una sorta di “mini scienza” che spesso è frutto dell’esperienza nostra e in molti casi ereditata da conoscenze antecedenti al contesto attuale: anche fare le faccende domestiche tradizionali come il bucato in maniera efficiente e “furba” può essere decisamente più complesso ed articolato di quanto potrebbe sembrare. Sopratutto nei contesti attuali, dominati dalla necessità di risparmiare ed ottimizzare acqua, detersivi ed energia, varie nozioni e trucchi veri e propri sono assolutamente applicabili ai contesti quotidiani quando dobbiamo lavare i nostri capi di abbigliamento. Anche l’orario è importante, quando è opportuno fare il bucato?

Lava il bucato a quest’ora per risultati sorprendenti: ecco quando

Dal punto di vista del consumo, molto dipende dal tipo di tariffazione che abbiamo sottoscritto con il nostro fornitore di energia elettrica, ma in linea generale l’orario migliore per consumare meno energia è dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi nazionali.

Per ambire ad un risultato ed un profumo più efficaci e duraturi conviene invece stendere il proprio bucato prevalentemente la mattina presto, possibilmente quando i raggi del sole non sono ancora al “picco massimo” di potenza, e anche se può sembrare scontato, conviene stendere subito gli abiti all’aria aperta non appena il ciclo di lavaggio è ultimato. Generalmente l’azione del sole ha un potere decisamente importante anche sull’aroma del detersivo che permane più a lungo.

E’ importante anche comprendere come “caricare” la lavatrice, se spesso ci hanno insegnato di caricare il più possibile l’elettrodomestico, bisogna trovare un compromesso perchè un carico eccessivo comporta due problemi, in primis l’acqua ed il detersivo può riscontrare maggiori difficoltà nell’applicarsi agli abiti e il poco spazio non permette alla lavatrice di girare correttamente influenzando quindi negativamente sia i processi di lavaggio che di centrifuga e di risciaquo.