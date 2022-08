Naturalmente noi esseri umani siamo portati ad avere reazioni di vario tipo nei confronti dei nostri simili: molte sono “programmate” e controllate dalla nostra volontà ma tantissime altre rappresentano la parte più istintiva del nostro carattere. Se molti sono estremamente reattivi e pronti a rispondere in maniera immediata a quasi ogni stimolo, esistono personalità che è difficile da far “smuovere”. Anche tra le donne non si calcolano le personalità indifferenti, che per vari motivi non sembrano interessate alla maggior pate dei contesti umani. Secondo lo zodiaco le donne indifferenti per definizione sono le seguenti.

Le donne indifferenti dello zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Capricorno

Donna pragmatica ma eccessivamente scostante, quasi fredda. Solo nella relazione sentimentale, se opportunamente appagata, riesce a manifestare una buona parvenza di interesse verso la controparte. Ma per il resto non si sforza affatto nel manifestare un interesse, anche solo accennato quando entrano in gioco gli “affari” delle altre persone.

Pesci

Non amano dare questa impressione ma le donne Pesci sono famose per non apparire mai realmente convincenti quando devono manifestare un’interesse, quando vengono chiamate in causa. La donna Pesci infatti manifesta una difficoltà continua a “recepire” i messaggi, sia verbali che quelli “tra le righe”. Appare spesso con la testa tra le nuvole.

Scorpione

Da Scorpione non bisogna aspettarsi manifestazioni “estreme” in fatto di interesse, perchè è noto che sono tendenzialmente indifferenti. In particolare le donne, non provano neanche a provare interesse per le questioni sociali, anzi tendono gradualmente a perdere interesse molto prima degli altri.