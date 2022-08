A tutti capita ogni tanto di essere di cattivo umore, per le più disparate motivazioni: non sempre infatti la vita va come vogliamo, e anche le personalità più organizzate sono solite andare incontro a problematiche di varia natura che condizionano anche negativamente la nostra psiche. Le personalità più “resistenti” sono quelle ottimiste e positive, e quelle legate ad un buonumore diffuso, ma di contro esistono anche persone che sono naturalmente scontrose: tra le donne, secondo lo zodiaco spiccano sopratutto alcuni segni zodiacali che sono proprio quelle scontrose per definizione. Quali sono?

Le donne scontrose secondo lo zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Sagittario

Anche se spesso appare di buonumore, questo è sopratutto “di facciata”: Sagittario ha un controllo solo parziale del proprio umore e spesso evidenzia il proprio disagio attraverso il nervosismo. Il cattivo umore della Sagittario viene evidenziato anche da un comportaento che la porta ad estraniarsi.

Scorpione

Appare sopratutto pessimista, la donna Scorpione, nella vita di tutti i giorni: questa personalità è molto con i piedi per terra ma anche sensibile, sebbene si tratti di una donna a che si prodiga attivamente per rendere il proprio contesto migliore. E’ sopratutto il resto dell’umanità a renderla scontrosa.

Capricorno

Capricorno è una personalità rigorosa e “dura” che evidenzia fin dalla giovane età un certo atteggiamento scontroso in molti ambiti che però spesso viene interpretato come “cattivo carattere”. Capricorno è in realtà una donna sensibile che ha un aspetto austero e “difficile” sopratutto perchè dice quello che pensa, senza troppi giri di parole.