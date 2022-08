Mangiare cannella ogni giorno: ecco cosa succede al nostro corpo

La cannella, una spezia molto usata anticamente per realizzare profumi e incensi, risulta in realtà avere sorprendenti proprietà, a tal punto da apportare benefici al nostro corpo se assunta quotidianamente.

Oggi, le recenti ricerche hanno stipulato che, se assunta costantemente, questa spezia sia un vero toccasana; per questo la dose consigliata è quella di un cucchiaino al giorno.

Ricca di fibre e di sali minerali importanti come calcio e ferro, questo alimento è in grado di apportare numerosi effetti positivi al nostro organismo.

Eccone alcuni:

Agevola la digestione e la motilità intestinale, contrastando nausea e il mal d’auto;

Se assunta sotto forma di tisana.

regola i livelli di zucchero nel sangue. Migliora la circolazione.

Funge da antibatterico naturale sui cibi su cui è spolverata.

Allevia dolori reumatoidi e mestruali.

Allevia il mal di gola.

Migliora la memoria e le funzioni cognitive.

Rafforza il sistema immunitario.

Previene la formazione di cellule tumorali.

Dona energia e rivitalizza il corso.

Contribuisce nel metabolismo dei grassi ed è quindi un ottimo alleato alle diete.

Se numerosi sono gli effetti benefici, non occorre comunque dimenticare di farne un consumo corretto: un uso smodato di cannella può provocare allergie, avvelenamento, ulcere, irritazione delle mucose dell’intestino.

Meglio evitare ad esempio se si soffre di patologie quali morbo di Crohn o di malattie epatiche.

Va assunta non giornalmente e in modo controllato durante la gravidanza e l’allattamento.

Resta certo l’aiuto che essa apporta al nostro corpo se introdotta correttamente al nostro piano alimentare quotidiano; dunque come assumerla?

Come assumere la cannella

Per chi non sapesse come integrarla nel proprio piano alimentare, basta aggiungere un cucchiaino la mattina al proprio caffè, latte o bevanda vegetale. Essendo una spezia, non è da sottovalutare anche per la sua particolare aromatizzazione l’impiego di quest’ultima in frullati, estratti di verdure o infusi.

Per quanto riguarda gli infusi, meglio se utilizzati dopo i pasti principali per facilitare la digestione.

E se non avete ancora idee, eccovi degli esempi di tisana da poter utilizzare per quando avete mal di gola o per purificare il vostro organismo:

Tisana miele, pepe e cannella

Ingredienti

1 cucchiaino di miele

cannella in polvere stecca di cannella

pepe

Preparazione

Prendere l’acqua che si intende consumare e aggiungere un due, tre cucchiaini da tè di cannella o direttamente una stecca.

Aggiungere una macinata di pepe e aspettate che l’acqua arrivi ad ebollizione.

Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Potete dolcificarla a vostro gradimento con del miele.

Tisana cannella, centella e russo

Questa tisana è utile al drenaggio dei liquidi corporei e al benessere dunque dei nostri vasi sanguigni.

Ingredienti

10 g di stecche di cannella

10 g di foglie di centella

10 g di foglie di rusco

10 g di foglie di betulla

10 g di foglie di menta

miele

Preparazione

Prendete 250 ml di acqua e portatela ad ebollizione. Lasciate in infusione 5 minuti o più, zuccherate a vostro gradimento; meglio se con un cucchiaino di miele.

Non vi resta che munirvi di cannella e far felice il vostro corpo!