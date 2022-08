Non sai come stirare le lenzuola con gli angoli? ecco svelato il metodo

Le lenzuola con angoli sono un vero incubo da stirare perché non si trova mai il modo giusto per farlo. Ma esiste una soluzione al problema? Stirare le lenzuola può essere una sfida, soprattutto se si tratta di lenzuola con angoli. Scopriremo subito che la maggior parte dei metodi di stiratura standard non funzionano bene per risolvere il problema.

Per fortunata, esistono diversi modi per affrontare anche gli angoli più ostici e difficili che non riusciamo mai a stirare in maniera perfetta. Ci sono diverse opzioni da prendere in considerazione, a seconda del tempo e dell’impegno che siamo disposti a dedicare, nonché degli strumenti o dei materiali che abbiamo a disposizione.

Prima fase: arrotolamento e stiratura delle lenzuola con angoli

Uno dei modi più comuni per stirare le lenzuola è semplicemente arrotolarle e poi stirarle. A causa delle loro dimensioni, le lenzuola richiedono spesso diverse passate di ferro da stiro nonché assumere delle posizioni scomode per riuscire a stirare tutti i centimetri di stoffa presenti. Prima di stirare, assicuriamoci che il ferro sia caldo così da risparmiare un notevole quantità di fatica.

A questo punto, possiamo inserire gli angoli (uno alla volta) nell’estremità dell’asse da stiro così da riuscire a tirare meglio il tessuto e stirarlo. Dovremo procedere in questo modo per tutti gli angoli, i quali al termine risulteranno stirati. Prima stiriamo la parte dritta e come ultimo aggiustamento gli angoli.

Stirare gli angoli del lenzuolo con un asciugamano

Possiamo anche stirare gli angoli del lenzuolo con un asciugamano. Si tratta di un metodo molto semplice, ma può essere utilizzato solo su biancheria con una trama molto leggera. Stiriamo normalmente il lenzuolo fino al punto in cui arrivano gli angoli. Ora stendiamo un asciugamano pulito sull’angolo e stiriamo quel punto facendo prendere all’asciugamano l’angolatura del lenzuolo. Ripetiamo questo procedimento per ogni angolo del lenzuolo.

Il ferro da stiro a vapore per stirare le lenzuola con angoli

La stiratura con il ferro da stiro non è l’unico modo per eliminare le pieghe dalla biancheria. Se abbiamo un ferro da stiro a vapore occorrerà la metà della fatica per stirare le pieghe e gli angoli. Quando le lenzuola si presentano particolarmente stropicciate, possiamo utilizzare un po’ di amido spray per aiutare a disfare le pieghe più facilmente.

In alternativa, possiamo trovare in commercio una pressa per angoli. Lo strumento è progettato per adattarsi agli angoli di ogni tessuto per essere pressata. Viene usata nelle stirerie professionali per risolvere il problema ma forse il costo non vale l’acquisto ed è meglio adottare delle soluzioni più casalinghe.

Aiutarsi con lo stendibiancheria

Lo stendibiancheria può fare da solo il lavoro, senza utilizzare ferri da stiro o ferri a vapore. Il segreto è come posizionare le lenzuola con angoli affinché anche gli angoli vengano tirati come se fossero stati stirati. Per fare questo possiamo inserire il lenzuolo adattandolo all’intera forma del stendibiancheria, proprio come se fosse il nostro letto. In questo modo, prenderà la forma già nella fase di asciugatura e non servirà passare il ferro da stiro.