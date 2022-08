Non tutti gli orari sono giusti per innaffiare le piante: ecco perché

Non tutti gli orari sono giusti per innaffiare le piante. In alcuni casi, soprattutto in estate, quando il sole batte forte, potresti perfino nuocerle, se sbaglierai l’ora. L’ideale sarebbe dare l’acqua al mattino presto, per aiutare le tue piante ad affrontare al meglio la giornata torrida. Se hai un giardino o un balcone particolarmente ampi, ricolmi di piante e arbusti, potrai spezzare l’annaffiatura in due momenti: al mattino e verso sera.

Qualcuno sostiene che la mattina presto, perfino prima che sorga il sole, sia l’ora ideale per annaffiare le piante. Così facendo, l’acqua avrà il tempo per fluire nel terreno, senza evaporare per il troppo caldo. Le specie vegetali iniziano la loro attività metabolica e avrà tutto il tempo necessario di assorbire l’acqua. Qualcun altro ritiene che la sera sia il momento più adatto, quando fa più fresco.

Tutti sono d’accordo su una questione: mai innaffiare le piante durante il pomeriggio, quando i raggi solari sono diretti. Irrigare il verde nelle ore centrali di una giornata estiva potrebbe perfino danneggiarle, per le seguenti ragioni:

l’acqua fresca potrebbe provocare un enorme shock termico alle radici delle piante e il conseguente appassimento delle piante, soprattutto di quelle più delicate;

il sole alto farebbe evaporare rapidamente l’acqua e quindi il terreno non sarà in grado di trattenere l’umidità necessaria al benessere delle piante;

le gocce di acqua potrebbero trasformarsi i lenti e bruciare letteralmente foglie e fiori.

Consigli utili per innaffiare le piante correttamente