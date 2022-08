Notte di San Lorenzo: ecco i punti panoramici più belli in Sardegna per vedere le stelle

La notte di San Lorenzo è una delle serate più attese dalla maggior parte degli italiani. Molti si organizzano le vacanze in base a dove vedere questo splendido spettacolo di stelle cadenti che ogni anno torna puntuale. Ma dove passare una piacevole serata in Sardegna? Dove possiamo vedere le stelle?

Una notte di San Lorenzo ad Olbia

Come ogni anno le stelle cadenti daranno spettacolo durante la notte di San Lorenzo. Anche a Olbia e in Gallura ci si prepara all’evento più atteso dell’estate per esprimere il proprio desiderio. Sono tanti quelli che si chiedono come vederle meglio in Gallura. Il luogo più gettonato è la spiaggia. Infatti, come ogni anno turisti e locali si apprestano ad ammirarle nei tanti lidi balneari più frequentati, purché lontani dai centri abitati. I più conosciuti quello di Pittulongu, Porto Istana, Le Saline, ma anche La Cinta a San Teodoro. Non solo spiagge, perché lo spettacolo si può ammirare anche da Monte Pinu o Limbara. Perché è importante che non ci siano lampioni nei paraggi per non rendere più difficoltosa la visione delle stelle.

Sito archeologico di Tamuli

In Sardegna, nella meravigliosa cornice del sito archeologico di Tamuli, a Macomer, si organizzano delle visite guidate tra nuraghe, capanne, tombe e menhir. Immergetevi nella storia che questi splendidi luoghi hanno da offrire e da raccontare. Vi ritroverete in un luogo suggestivo, potendolo ammirare anche durante la notte, che vi regala scenari che non sono accessibili durante tutto l’anno. Dopodiché tutti col naso all’insù per ammirare, con osservazione guidata, le stelle cadenti e la Luna gigante. Un modo diverso per passare la nottata stellata.

In Sardegna, tra l’Orsa maggiore e l’Orsa minore

Un luogo perfetto per apprezzare il gruppo di stelle più conosciuto è al largo della Sardegna del Sud, dove è più facile immergersi nella natura incontaminata, lontani dalle luci artificiali della Costa Smeralda. Per chi non lo sapesse, la storia dell’Orsa Maggiore racconta della ninfa Callisto, bellissima e devota seguace di Artemide, che viene sedotta da Zeus. Quando Era viene a conoscenza del tradimento del re degli dei, trasforma la ninfa e il piccolino nato dalla relazione, Arcade, in due orsi. Artemide e Zeus, mossi a pietà decidono di trasformare i due sventurati in due costellazioni, l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore. E’ uno dei posti più scelti per osservare le stelle, l’assenza delle luci della città, vi permetterà di avere un quadro migliore sul cielo sopra di voi.