Notte di San Lorenzo: ecco i punti panoramici più belli in Toscana per vedere le stelle

La notte di San Lorenzo è una delle serate più attese durante il corso dell’anno. Una notte da ricordare, ad osservare le stelle in dolce compagnia o con un gruppo di amici. Quali sono i posti migliori per osservare le stelle, e soprattutto, cosa possiamo fare durante questa serata?

La notte di San Lorenzo lungo la Via Francigena

Alla ricerca delle stelle cadenti, immersi nella natura incontaminata e nei profumi del bosco. Un’esperienza da non perdere è in programma per la serata del 9 agosto. Torna “La Foresta delle Stelle: sperdimento notturno nelle Cerbaie fra la Via Francigena e il Nulla”, un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto.

Un percorso studiato per trascorrere la famosa notte di San Lorenzo attraversando lo storico cammino della Via Francigena, godersi il fresco abbraccio del verde in una serata d’estate, aspettando di cogliere un attimo spettacolare dello sciame stellare delle Persiadi. La serata sarà l’ideale per osservare le stelle per la poca luce lunare prevista per quel giorno. Nel dopo cena è previsto il viaggio di ritorno che si addentrerà nei boschi tra Villa Campanile e Galleno lontani da ogni fonte di luce dove sarà possibile osservare le stelli cadenti in mezzo alla natura più incontaminata.



Rocca della Verruca

Per gli amanti del trekking, posto ideale da cui ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti è la Rocca della Verruca, accessibile attraverso un percorso adatto ai più esperti. Dalla vetta, al termine di una non semplice salita, potrete godere di un panorama unico, dal quale gustarsi in completo silenzio la magia del cielo.

Le colline pisane

Prendete la macchina, direzione Valdera e alta Val di Cecina. Una volta arrivati alle indicazioni che portano verso Fauglia, Crespina, Santa Luce, Cenaia, Castellina Marittima e i tanti borghi che rendono unica questa porzione della provincia pisana più profonda, lasciatevi guidare dall’ispirazione. Ovunque deciderete di andare, la meta finale vi lascerà di stucco.

Marina di Pisa

Le stelle cadenti possono essere ammirate in comodità anche a Marina di Pisa. In questo caso, però, il consiglio è di posizionarsi sulle spiagge più lontane dalle luci artificiali, che potrebbero ostacolare la visione dell’incantevole fenomeno astronomico. Ma se il vostro intento è quello di passare una notte del genere in spiaggia, vi consigliamo anche un’altra spiaggia, molto bella e suggestiva. E’ infatti consigliata è la spiaggia libera di Marina di Vecchiano, lontana dalle luci artificiali che offuscano la visione del cielo. Qui basta un asciugamano per trascorrere una notte magica.