Omicron 5: ecco come riconoscere i nuovi sintomi e curarsi

Omicron 5 è la variante che sta mietendo vittime durante questa estate torrida del 2022 per colpa della sua alta contagiosità. Per fortuna, i sintomi rilevati nella maggior parte dei casi sono lievi e non destano particolari preoccupazioni a livello di ricovero ospedaliero. Potrebbe essere però l’anticamera di un autunno ad alto tasso di contagi per cui è meglio cercare di stare al sicuro.

Non è semplice però evitare la vicinanza con le persone data la stagione che invita a uscire per cercare refrigerio dal caldo asfissiante. L’unico modo che abbiamo per difenderci da questo virus è cercare di mantenere alta l’attenzione e di proteggerci nel caso in cui dovessimo andare in posti ad alto afflusso di persone.

Le precauzioni, pertanto, non cambiano e rimangono le stesse di quanto si è affacciato al mondo la prima volta il virus del Covid-19. Ovvero: mantenere il distanziamento sociale (per quanto possibile), indossare la mascherina nei luoghi chiusi e altamente affollati, ricordarsi di lavare le mani non appena si rientra a casa ed evitare di toccarsi il viso prima di essersi lavati le mani.

Se nonostante tutte le precauzioni adottate dovessimo comunque contrarre il Covid-19, non dobbiamo preoccuparci poiché è piuttosto alto il rischio di contagio con la nuova variante. Ma l’importante è conoscere i sintomi nel dettaglio così da poter fare subito un tampone e verificare il proprio stato di salute.

I sintomi di Omicron 5

Come abbiamo già anticipato, Omicron 5 è una variante molto contagiosa e ha una facilità di propagazione molto alta. Basta la vicinanza con una persona contagiata, anche asintomatica, per contrarre il virus. I sintomi sono simili a un principio di influenza e quindi non sono così invasivi come sono stati invece i sintomi della variante Delta.

In ogni caso, possono verificarsi come per le altre varianti la perdita del gusto e dell’olfatto e spesso chi contrae queste manifestazioni lamenta il protrarsi della perdita anche per diversi mesi. Gli altri sintomi classici che rappresentano la variante Omicron 5 sono: raffreddore, mal di gola, mal di testa, secchezza delle fauci, malessere generale soprattutto alle ossa, febbre alta (per pochi giorni) e difficoltà a concentrarsi.

I casi di difficoltà respiratoria e febbre alta si sono verificati in numero piuttosto basso. Sono maggiori, invece, i casi in cui la variante si presenta con i classici sintomi di un principio di influenza. Di solito, i sintomi durano circa una settimana anche se la presenza di muco può dare sensazione di naso chiuso anche per un periodo più lungo.

I rimedi da adottare

I rimedi da adottare per sconfiggere Omicron 5 sono quelli che si scelgono durante l’influenza. Possiamo aiutarci con una semplice aspirina per combattere il mal di testa. E fare degli aerosol così da liberare i condotti nasali dal muco. Selezioniamo gli alimenti che contengono vitamina C e antiossidanti così da rinforzare il sistema immunitario.

E soprattutto riposiamo. L’unico modo per far passare i sintomi molesti è quello di lasciar fare all’organismo. Mentre lui combatte per noi, noi dobbiamo limitare il consumo di energia così che sconfigga questo male moderno.