Oroscopo domani Paolo Fox, 5 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 5 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 5 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata interessante che ti consentirà di salire di quota. Domenica, poi, sarà perfino migliore. Entro la fine della settimana potrebbe arrivare la soluzione a un problema. Amore in recupero. Le storie ufficiose da tempo potrebbe fare un salto di qualità. Giornate intriganti anche per i flirt, le avventure e dalla prossima settimana anche Venere tornerà attiva.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani la Luna sarà ancora contraria: fino a sabato ti converrà usare estrema cautela, anche se qualcuno potrebbe farti innervosire. Dovresti provare a prendere le cose con più calma. Le coppie che hanno già attraversato un periodo di crisi nel mese di agosto potrebbero avere nuovi problemi. Alcuni Toro saranno messi con le spalle al muro e dovranno prendere una decisione. Stai vivendo un momento di cambiamento profondo: che ti piaccia o non i tuoi orizzonti dovranno ampliarsi, perché ti regaleranno qualcosa di più

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani i Gemelli rimasti soli o delusi dei rapporti dovrebbero cominciare a rimettersi in gioco, in vista della prossima settimana. L’11 agosto, infatti, Venere tornerà attiva e aiuterà in amore, nelle amicizie, nei rapporti interpersonali. Giove ancora favorevole favorisce il rilancio dei progetti, aiuta a prendersi qualche bella soddisfazione. Dovresti provare a farti scivolare addosso le critiche gratuite, le osservazioni pesanti.

Oroscopo domani: Cancro

Domani e sabato saranno due giornate importanti per riportare un po’ di serenità nella tua vita. Non trascurare l’amore: avere un punto di riferimento per te è essenziale. I Cancro che preferiscono rimanere da soli dovrebbero quanto meno coltivare le amicizie più profonde, hanno bisogno almeno di una gratifica. Questo cielo sostiene chi è rimasto solo troppo a lungo.