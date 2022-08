Oroscopo domani Paolo Fox, 5 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 5 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 5 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata abbastanza faticosa. Se dovrai viaggiare, fare qualcosa di importante, sarebbe il caso di programmare nel dettaglio, chiedere tutte le conferme prima. Sennò potresti perderti nel caos. In amore dovresti evitare di esagerare se ci sono dissapori. In generale ti converrà usare cautela di fronte a ogni possibile contrattempo. Tieni a bada il tuo orgoglio!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Il tuo Mercurio approderà nel segno. Questo nuovo transito potrebbe aiutarti a liberarti di un peso o a sistemare una questione di affari. Il mese di agosto vedrà molti nati in Vergine lavorare, anche se siamo in piena estate. Del resto tu non ami startene troppo in panciolle, ma dovresti comunque ritagliarti un momento di relax. Domani e sabato si preannunciano due giornate interessanti, potrai fare qualcosa di più.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la tua vita sentimentale potrebbe essere ancora un po’ nebulosa. Non vuol dire che ci sia una crisi per forza di cose. Magari in questi giorni il partner è semplicemente più lamentoso del dovuto. In ogni caso, dalla prossima settimana l’amore avrà un nuovo slancio, grazie al passaggio di Venere in Leone. Fai attenzione alle tue finanze!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un altro giorno che potrebbe regalarti intuizioni significative. In questo momento sei talmente sensibile che potrai perfino capire se una persona è giusta per te oppure no. Entro domani sera potrebbero arrivare opportunità interessanti, troverai il modo di superare alcune difficoltà. Dalla prossima settimana, però, Venere sarà in aspetto contrario e tu dovrai iniziare a fare più attenzione alle parole che dirai. Sarà importante parlare chiaramente, senza il rischio di malintesi.