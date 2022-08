La sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito. Tutte le monete raffigurano il sovrano del periodo in cui sono stata coniate, infatti vengono anche chiamate ‘Sovrane’. Dal 1838 al 1901, infatti venne raffigurata sulla parte davanti della moneta, la regina di allora, cioè la regina Vittoria.

La regina nacque il 24 maggio 1819 a Londra. Era la figlia unica di Edoardo, quarto figlio di re Giorgio III, e di Vittoria Maria Luisa di Sassonia-Coburgo. Vittoria alla sua nascita, non doveva essere regina, perché era la quinta in linea di successione. Le cose cambiarono però, quando i suoi zii non ebbero figli e alla morte di Re Guglielmo IV nel 1837, salì al trono all’età di diciotto anni e la sua incoronazione ufficiale ebbe luogo il 28 giugno 1838.

Quanto vale la sterlina d’oro con la regina Vittoria? “Pazzesco”

Come abbiamo già detto, dal 1838 al 1901, furono coniate le sterline, raffiguranti la regina Vittoria. Di queste raffigurazioni ne furono fatte 3 modelli diversi. Con l’avanzare dell’età della regina era giusto far cambiare anche il disegno sulle monete in suo onore.

Il primo ritratto è conosciuto anche come la ‘Testa giovane’, ed è stata coniata dal 1838 al 1887. Questa moneta è molto particolare perché sono le uniche ad avere due diverse raffigurazioni sul retro.

In entrambe le monete sul dritto, venne raffigurato il ritratto della giovane Regina mentre sul rovescio dal 1838 al 1887 il disegno mostra uno scudo araldico, mentre dal 1871 al 1887 fu rappresentato San Giorgio e il Drago di Benedetto Pistrucci.

Il secondo ritratto, invece fu coniato dal 1887 al 1893, è anche conosciuto come “Giubileo”. Infatti, in quell’anno si celebrò il cinquantesimo anniversario dell’incoronazione della Regina. La regina, sul diritto venne raffigurata a mezzo busto rivolto verso sinistra, con una piccola corona, un velo, un fiocco e una stella dell’Ordine della Giarrettiera.

Mentre il terzo ritratto è conosciuto come “Vittoria velata” o “testa anziana”. Viene raffigurata una regina anziana e in lutto, con un velo drappeggiato sulla sua corona.

Queste sterline valgono quasi 600 euro. Ovviamente se conservate nel modo giusto, senza graffi o ammaccature.